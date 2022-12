2022 brannte – und brannte es immer wieder. In Scheunen, Wohngebäuden, Silos, Bauernhöfen. Und auch ein Waldbrand in Schonachbach hat die Region erschüttert und die Einsatzkräfte in Atem gehalten.

Rauchwolken über der Waldkulturscheune

Schon zu Jahresbeginn, am 8. Januar, mussten 49 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Villingen und den Ortsteilen Pfaffenweiler, Tannheim und Herzogenweiler ausrücken, um im verschneiten Wald bei den Villinger Spitalhöfen einen Brand zu löschen.

Die Einsatzkräfte bereiten sich am 8. Januar 2022 auf die Löscharbeiten per Drehleiter vor. | Bild: Sprich, Roland

„Auf der Anfahrt sahen wir schon dichte Rauchwolken und offene Flammen, die aus dem Dach schlugen“, sagte Einsatzleiter Andreas Leute damals dem SÜDKURIER.

Und eins wussten die Einsatzkräfte von Anfang an: ‚Dass es da nur kleine Wasserleitungen vor Ort gibt, das Wasser reicht nicht für einen großen und lange dauernden Löscheinsatz“, so Markus Megerle.

Die Feuerwehr setzt zur Brandbekämpfung an der Waldkulturscheune bei den Spitalhöfen auch die Drehleiter ein. Bilder. Roland Sprich | Bild: Sprich, Roland

Das Feuer konnte trotzdem schnell eingedämmt, die Brandursache aber nicht abschließend geklärt werden.

Kaum zu bändigendes Feuer in Schwenningen

8. Juni, 15 Uhr: Über der Schwenninger Innenstadt hing eine riesige Rauchwolke. In der Lessingstraße um Nummer 18 war ein Feuer ausgebrochen, dass schnell auf die benachbarten Häuser übergriff.

Die Aufnahme zeigt die Löscharbeiten am 8. Juni 2022 und von links das Doppelhaus Lessingstraße 20 und 18 sowie das Haus Nummer 16 rechts, das ebenfalls Feuer fing. | Bild: Stadler, Eberhard

Gut zwei Stunden kämpften rund 80 Einsatzkräfte. Inmitten der dicht bebauten Innenstand mit dem Brand. Denn: Das Feuer schien kaum zu bändigen.

Einsatzkräfte, wie Feuerwehr-Kommandant Christian Krause, sagte einen Tag später – dass sie eigentlich nie richtig zu Hause waren.

Feuerwehr-Kommandant Christian Krause ist am 9. Juni 2022, ein Tag nach dem Brand, wieder mit 15 Mann in der Lessingsstraße vor Ort. In einer Zwischendecke ist noch einmal ein Feuer ausgebrochen. | Bild: Klemm, Christian

Dass der eigentliche Brand zwar nach gut zwei Stunden gelöscht war. Die Einsatzkräfte in der Nacht aber erneut ausrücken mussten, um Glutnester zu bekämpfen. Auch in einer Zwischendecke war noch mal ein Feuer ausgebrochen.

43 Menschen obdachlos

43 Menschen, darunter viele Geflüchtete, wurden durch den Brand obdachlos. Viele kamen vorübergehend im Parkhotel unter. Andere in der städtischen Notunterkunft.

Hier, im Hinterhof des Hauses mit der Nummer 18, brannte es am 8. Juni bereits lichterloh, als der Feuerwehr-Kommandant eintrifft. | Bild: Anja Ganter

Der Schaden wurde noch am Abend des Brandes auf über eine halbe Million Euro geschätzt. Verantwortliche für den Großbrand konnten nicht ermittelt werden, teilte Polizeisprecher Jörg-Dieter Kluge dem SÜDKURIER mit.

Die Polizei geht aber von fahrlässiger Brandstiftung im L-förmigen Hinterhof der Gebäude aus.

Ein Waldstück in Flammen

Schwarzwald-Baar Wasser marsch trotz Trockenheit: Wie sich Feuerwehren der Region gegen Brände wappnen Das könnte Sie auch interessieren

Nur knapp eine Woche später, am Sonntag, 19. Juni, mussten mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Triberg, Schonach und Umgebung ausrücken, um einen Waldbrand in Schonachbach zu bekämpfen.

Die Feuerwehr kämpfte am 19. Juni gegen einen Brand in der Nähe der Schwarzwaldbahn an. | Bild: Sprich, Roland

Direkt an der Bahnstrecke der Schwarzwaldbahn war ein Waldstück, so groß wie ein Fußballfeld, in Brand geraten.

Die Rauchsäule ist am 19. Juni 2022 weit über dem Wald von Schonachbach zu sehen. | Bild: Sprich, Roland

Was die eigentliche Ursache für den Brand bei Schonachbach war, ließ sich nicht genau sagen, teilte Polizeisprecher Uwe Vincon mit.

Die Löscharbeiten an dem Steilhang gestalteten sich am 19. Juni 2022 als schwierig. Für die Löscharbeiten mussten die Einsatzkräfte zunächst mehrere hundert Meter Schlauchleitungen verlegen. | Bild: Sprich, Roland

Die Polizei lagen jedenfalls keine Hinweise auf einen Straftatbestand vor, etwa dass dort gezündelt worden wäre. Als Brandursache wurde die Trockenheit vermutet.

Haus an der B33 in St. Georgen brennt

Direkt neben der Bundesstraße 33 brannte am 28. Juli 2022 ein Wohnhaus. Lichterloh.

Ein Haus an der Bundesstraße, nahe der Lidl-Filiale in St. Georgen, stand am 28. Juli 2022 in Flammen. | Bild: Sprich, Roland

Personen kamen nicht zu Schaden, zeitweise musste ein angrenzender Discountmarkt evakuiert werden.

Die Feurwehr löschte am 28. Juli in St. Georgen unter anderem auch von der Drehleiter aus. | Bild: Sprich, Roland

Das Feuer hatte sich in Windeseile durch das gesamte Gebäude gefressen und Schaden in Höhe von rund 400.000 Euro verursacht. Für den Brand verantwortlich war ein technischer Defekt.

Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen am 28. Juli, das brennende Haus zu löschen. Doch das Feuer frisst sich rasend schnell durch das weitgehend aus Holz bestehende Gebäude. | Bild: Sprich, Roland

Das abgebrannte Haus soll Anfang 2023 abgerissen und anschließend wieder aufgebaut werden. Wie es der italienischen Familie geht, die darin lebte, lesen Sie hier.

Höfe brennen den Sommer über

Im Sommer brannte es auf Bauernhöfen in der Region immer wieder. Erst vernichtete ein Großbrand den Hölzlehof bei Blumberg am Samstag, 9. Juli fast komplett, dann brannte in der Nacht auf Samstag, 13. August, bei Neuhausen ob Eck eine Scheune ab.

Unser Bild zeigt eine Scheune in Immendingen, die in der Nacht zum 14. August in Flammen aufging. | Bild: Winfried Heitzmann

Es folgten: Ein Brand in einer Lagerhalle zwischen Immendingen und Ippingen (14.August), brennende Holzstapel und Heuballen zwischen Bittingen und Wehingen (15. August), eine weitere brennende Scheune (26. August), eine landwirtschaftlich genutzte Halle in Tuttlingen, die abbrannte (26. September).

Noch am Freitagmittag, 6. Oktober, qualmt und schwelt es am Brandort: Gegen 1.30 Uhr war der Brand des Stroh- und Heulagers bemerkt worden als dieses bereits lichterloh brannte. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Und in der in der Nacht zum Freitag, 6. Oktober, brannte es auf dem Trossinger Eschbachhof. Besonders tragisch: In den Flammen starben mehr als 100 Tiere.

Stunden nach dem eigentlichen Brand musste im Eschbachhof in Trossingen immer noch gelöscht werden. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Bis in den Oktober hinein hielten die rätselhaften Brände die Region in Atem.

Tatverdächtige in Haft

Die Polizei hat daraufhin eine eigene Ermittlergruppe eingesetzt und zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittlungen – auch zum Motiv – dauern an. Doch es scheint, als sei der Brand im Eschbachhof der Serie nicht zuzuordnen.