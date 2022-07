Schwarzwald-Baar vor 3 Stunden

Wasser marsch trotz Trockenheit: Wie sich Feuerwehren der Region gegen Brände wappnen

In Italien herrscht extreme Dürre. Und auch in der Region ist es wieder einmal viel zu trocken. Die Waldbrandgefahr steigt. Ist in dieser Situation überall genügend Löschwasser vorhanden? Der SÜDKURIER hat nachgefragt.