Der Brand auf den Spitalhöfen war am Samstagabend für die Feuerwehr auch eine logistische Herausforderung. Vor Ort gibt es nur kleine Wasserleitungen. Das Problem wurde gemeistert, auf ungewöhnliche Weise.

Die Löschtrupps wussten schon in der Anfahrt zu den Spitalhöfen, was sie in etwa erwarten würde. Die Kleinsiedlung zwischen Pfaffenweiler und Herzogenweiler befindet sich im Außenbereich. „Wir wissen, dass es da nur kleine Wasserleitungen vor