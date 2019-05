Für die Südstadtschule in Villingen-Schwenningen ist die Schulsozialarbeit unerlässlich. Sie werde ständig gebraucht, sagt Rektor Elmar Dressel, der persönliche Kontakt bei Problemen im menschlichen und sozialen Bereich helfe oft weiter, etwa bei Schülern, die fast eine Verweigerungshaltung der Schule gegenüber hätten. An seiner Schule teilen sich bisher zwei Kräfte von zwei Trägern eine Vollzeitstelle, künftig will er nur noch einen Träger haben.

Größter Träger im Landkreis ist die Caritas

Größter Träger der Schulsozialarbeit im Landkreis ist der Caritasverband Schwarzwald-Baar. Mit 28 Kräften, davon 24 Frauen und vier Männer, leistet er an 28 Schulen Schulsozialarbeit. Heike Schempp, Teamleiterin für alle 28 Kräfte, kennt die Entwicklung. Seit 2004 ist sie Schulsozialarbeiterin an der Werkrealschule in Blumberg.

Es geht immer um Orientierung in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen. Dabei, so betont Schempp, gebe es durchaus altersbedingte Unterschiede. In einer fünften Klassenstufe gehe es zunächst um das Ankommen in der Schule, das Zurechtfinden in der Klassengemeinschaft und die Frage, wie die einzelne Schülerin oder der einzelne Schüler mit den Klassenkameraden und anderen Mitschülern umgehe. In der neunten Klassenstufe gehe die Orientierung eher in Richtung Zukunft und Berufsplanung sowie um die Ablösung vom Elternhaus. Ein wichtiger Punkt sind die Beziehungen unter Gleichaltrigen.

„Dreh und Angelpunkt unserer Arbeit sind Einzelgespräche“, sagt Heike Schempp. Eines stellt sie klar: „Schulsozialarbeit ist nicht zum bestrafen da. Schulsozialarbeit ist lösungsorientiert, wir arbeiten mit allen Beteiligten, Schülerinnen und Schülern, Lehrern, Eltern, Schulleitungen und wenn nötig Behörden wie dem Jugendamt zusammen, um Lösungen zu suchen.“ Ein fester Bestandteil der Arbeit sind regelmäßige Fortbildungen und Supervisionen. Auf einer Fortbildung hat Heike Schempp folgenden Leitsatz mitgenommen, wie sie sagt: Welche Grund- und Entwicklungsbedürfnisse haben Kinder und Jugendliche, und wie können wir sie darin unterstützen.

Die Fortbildungen finden auch innerhalb der Caritas statt, zudem unterhalten Städte mit mehreren Schulsozialarbeitern oder mehreren Trägern gemeinsame Foren, zum Beispiel mit Kindergartenleiterinnen und Schulleitern, um sich auszutauschen und den Blick für Handlungsansätze zu schärfen. Die Stadt Blumberg hat mittlerweile drei Schulsozialarbeiterinnen.

Beim Jahresbericht der Schulsozialarbeiterinnen im Blumberger Gemeinderat wies Bürgermeister Markus Keller darauf hin, dass sich die familiären und sozialen Strukturen zum Teil so grundlegend geändert hätten, dass bei der Schulsozialarbeit möglicherweise noch aufgestockt werden müsse. Die Stadt sieht Keller als Stadtoberhaupt dabei in der Verantwortung.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis bieten mehrere Träger Schulsozialarbeit an, allein fünf in Villingen-Schwenningen: An den städtischen Schulen wurde die Schulsozialarbeit seit 2012 intensiv ausgebaut. Aktuell gibt es in den zwei großen Stadtbezirken 18,5 Stellen Schulsozialarbeit, verteilt auf 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 18 Schulstandorte.

Die Kernaufgaben der Schulsozialarbeit sind Einzelfallhilfe und Beratung, sozialpädagogische Gruppenarbeit, Projekte, Arbeit mit Klassen, Vernetzung und Vermittlung sowie offene Angebote, schildert Lena Wenzel vom Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport. „Gelingende Schulsozialarbeit hat einen positiven Einfluss auf das Schulklima und wirkt daher auf alle am Schulalltag beteiligten Personen“, weiß Lena Wenzel. Außerdem ist auch der Schwarzwald-Baar-Kreis über die Einrichtung „Impuls“ Träger von Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen in Villingen-Schwenningen und Donaueschingen.

Die Erfahrungen der Träger sind ähnlich. Das Diakonische Werk im Schwarzwald-Baar-Kreis ist an vier Schulen in Villingen-Schwenningen mit Schulsozialarbeit vertreten. Die Schulleitungen und Kollegien seien über die Unterstützung froh, sagt Geschäftsführerin Anita Neidhardt-März. In den letzten Jahren nähme der Druck auf die Schulen und die Kinder zu, zum Beispiel auch durch Cyber-Mobbing, was zu psychischen Problemen führe, ein großes Thema sei daher Mobbing-Prävention.

Rektor Thomas Sauter dankbar über Unterstützung

Schulsozialarbeit hat auch die Heinrich-Feurstein-Schule in Donaueschingen. Rektor Thomas Sauter kann nur Positives berichten. Die Bedarfe der einzelnen Schülerinnen und Schüler an der Förderschule seien vielfältig und könnten im Unterricht alleine nicht erfüllt werden. „Wir brauchen Unterstützung durch außerschulische Fachkräfte, wie die Schulsozialarbeiterin.“

Das lesen Sie zusätzlich online: Diese Erfahrungen hat die Stadt Blumberg mit Schulsozialarbeit gemacht: http://www.sk.de/9953571