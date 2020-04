Elisabetta D'aria ist in den Geschäftsräumen der Blumberger Tevesstraße 31 zugange und räumt Waren ein. Die 34-jährige Unternehmerin, die aus Hüfingen stammt, ist guter Dinge. Am Montag eröffnet sie in den früheren Räumen von Elektro Müller einen Laden mit Schul- und Schreibwaren sowie Geschenkartikel samt der Postagentur. Elisabetta D'aria ist Geschäftsführerin, die Postagentur gehört ihrem Mann Andrea D'aria. In dem Geschäft werden drei Angestellte tätig sein, darunter Petra Udech, die schon seit Jahren in der Post-Agentur arbeitet.

Seit sechs Jahren ist die 34-jährige Unternehmerin in dieser Branche, angefangen hat sie bei ihrer Schwester in der Postagentur in Gosheim. „Die Arbeit hat mir total Spaß gemacht“, schildert die gelernte Altenpflegerin, die mittlerweile die Agentur in Gosheim selbst betreibt und ihren Geschäftsbereich erweitert hat. Im April eröffnete sie in Bräunlingen ihre zweite Postfiliale, nun ist Blumberg an der Reihe.

An Blumberg gereizt hat sie die Nähe zu ihrem Wohnort Hüfingen, in Gosheim ist sie noch einmal in der Woche und hat dort ansonsten zwei Angestellte. Durch die Umbauarbeiten hier hat sie die Eichbergstadt mittlerweile auch ein bisschen kennen gelernt. Ihr Grundgefühl beschreibt sie so: „Blumberg hat einiges, auch für ältere Menschen“, die Stadt würde ihr auch gefallen. Trotz der coronabedingten Einschränkungen ist sie auch für Blumberg optimistisch: „Bräunlingen lief gut an, ich hoffe, dass es auch in Blumberg ein guter Start wird.“

Die Post-Kunden erhalten in der Agentur künftig Postdienstleistungen Montag bis Samstag. Zum Service gehört auch eine Postbank für Ein- und Auszahlungen sowie Kontoeröffnungen. Den Kunden werde auch am neuen Standort eine Postfachanlage zur Verfügung stehen, und die Kunden, die vom Postboten eine Benachrichtigung erhalten haben, dass ein Brief oder ein Paket für sie vorliegt, können diese lagernden Sendungen auch dort abholen.

Geschenkartikel aus Italien

Zum Angebot sollen künftig auch spezielle Geschenke aus Italien gehören. Im Moment muss sie noch warten, weil sie durch die Corona-Krise derzeit keine Warenlieferungen aus Italien erhalten kann.

In die Agentur führen wie in das frühere Elektrogeschäft Stufen, die Geschäftsführerin hat aber eine trag- oder schiebbare Rampe, und sie würden den Kunden gerne helfen, sagt sie.

Für die Postagentur in Blumberg ist es innerhalb weniger Jahre der dritte Standort, nachdem sie vom Schreibwarengeschäft Knöpfle an der Ecke Hauptstraße-Theodor-Schmid-Straße nach Osten in den Baufachmarkt Knöpfle zog, wo sie bis einschließlich 30. April ansässig ist.

