Die Post-Agentur in Blumberg im Baufachmarkt Knöpfle schließt zum 30. April 2020. Achim Langenbacher hat den Vertrag nach eigenen Angaben gekündigt, es habe aus mehreren Gründen nicht mehr gepasst. Die Post muss sich nun nach neuen Räumlichkeiten in der Stadt umsehen.

Anfrage im Gemeinderat

Im Gemeinderat fragte Stadtrat Helmut Mirowsky am Donnerstag Bürgermeister Markus Keller, was er bisher darüber wisse. Keller sagte, die Einbindung der Kommune durch deie Deutsche Post AG sei wieder suboptimal gewesen. Keller betonte, die Post sei inder Pflicht, sie müsse die Dienstleistung in Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern in einer zusammenhängenden Bebauung anbieten.

Er habe auch Kontakte aufgenommen und erfahren, die Post suche frühestens ab Januar neue Räume, weil sie gesetzlich verpflichtet seien, 80 bis 90 Tage vor Ablauf zu suchen. Sie hätten der Post auch schon mögliche Adressen zugesandt, „wenn alle Stricke reißen, muss die Post selbst etwas finden.“ Es sei das gleiche Prozedere wie vor zwei Jahren, als die Post aus der Innenstadt in den Baufachmarkt im Osten der Stadt gezogen sei. Keller betonte: „Es muss und wird mit der Post weitergehen“, sprich, die Blumberger haben auch künftig eine Post-Agentur als Anlaufstelle vor Ort.

Stadtrat Dieter Selig wies darauf hin, dass die Stadt auf die Öffnungszeiten der Post-Agentur keinen Einfluss habe. Zudem bestehe keine Verpflichtung der Post zum Postbank-Service.

Bürgermeister Keller versicherte abschließend, sie seien in Kontakt, „wir geben unser Möglichstes.“