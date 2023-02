Das Winkelstüble

Die Besenbeiz Winkelstüble in Wahlwies wurde im Herbst 2002 von Tanja und Wolfram Renner eröffnet. Sie hat jeden ersten Freitag im Monat geöffnet. Jeden zweiten Mittwoch im Monat findet in den Räumlichkeiten Jazz und Dünnele statt, heißt es auf der Internetseite des Winkelstübles. Einen zusätzlichen Konzerttermin gibt es in der Zeit von Mai bis August jeweils am letzten Freitag im Monat. Beginn ist immer um 20.30 Uhr. Auf der Speisekarte stehen dabei Dünnele in verschiedenen Sorten oder auch Bauernvesper, dazu gibt es Most in verschiedenen Gärstufen und Edelbrände aus der eigener Brennerei. Neben Jazz und Dünnele gibt es immer Ende Mai ein großes Konzert in Renners Obsthalle und einen Abend mit Improvisationstheater.