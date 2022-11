Montag, 7. November

Stockach: Betrüger erbeuten mehrere tausend Euro

Unbekannte haben im Internet Geld von einer 45-Jährigen gestohlen. Was passiert ist, lesen Sie hier.

Stockach/Orsingen: Zusammenstoß auf der A98 bei einem Überholversuch

Rund 35.000 Euro Schaden sind laut einer Mitteilung der Polizei bei einem Unfall am Samstagnachmittag auf der Autobahn 98 zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Stockach-West entstanden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Wahlwies: Konzert mit Musik von Ernest Loring Nichols

Ladwigs Dixieland Kapelle spielt am Mittwoch, 9. November, 20.30 Uhr, im Winkelstüble in Wahlwies die wiederentdeckte und rearrangierte Musik von Ernest Loring Nichols (1905-1965). Er stammte laut der Ankündigung aus dem US-Mormonenstaat Utah und wurde wegen seines Rotschopfs Red gerufen. Wie sein Freund Bix Beiderbecke, mit dem er oft verglichen wird, spielte er Kornett und interessierte sich für die Musik, die man bald darauf Jazz nannte. 1959 wurde sein Leben mit Danny Kaye in der Hauptrolle verfilmt. Am Mittwoch spielen Phil Rellstab, Daniel Sernatinger, Stefan Christinger, Marco Sigrist, Martin Giebel, Patrick Manzecchi und Uwe Ladwig. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Kontakt: (0 77 71) 6 24 86.

Hohenfels: Zwei Änderungen bei der Wasserversorgung

Dieses Jahr gibt es Neuerungen bei der Hohenfelser Wasserversorgung, über die die Verwaltung in der jüngsten Ratssitzung informiert hat. Seit dem 1. Juli hat die Regionalnetze Linzgau (RNL) die technische Betriebsführung der öffentlichen Wasserversorgung für alle fünf Ortsteile übernommen. Dieser Auftrag zur Betriebsführung erstreckt sich laut Sitzungsvorlage auf die Instandhaltung mit Inspektion, Reinigung, Wartung und Instandsetzung, die Überwachung der Trinkwasserqualität und die Leitung von Baumaßnahmen und Investitionen. Seit dem 1. November rechnet die Gemeinde die Leistungen im Bereich der Wasserversorgung gemäß eines Preisblattes ab, das im Rathaus oder auch online eingesehen werden kann. (wyn)

Stockach: Schlachtplatte beim Schwarzwaldverein

Der Schwarzwaldverein Stockach lädt am Samstag, 19. November, um 17 Uhr zur traditionellen Schlachtplatte im Vereinsheim ein. Eine Anmeldung ist laut der Ankündigung bis Montag, 14. November, bei Juliane Kehlert unter der Telefonnummer (0 77 71) 91 75 96 oder per E-Mail an juliane@kehlert.de erforderlich. Der Verein bittet darum, anzugeben, ob der Teilnehmer Blutwurst, Leberwurst oder Kesselfleisch oder alles essen will.