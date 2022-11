Bodman-Ludwigshafen vor 19 Minuten

Wasserrohrbruch hat Folgen: Asphalt-Stück unter Auto bricht ein

Ein Rohrbruch hat am Samstagmorgen in Ludwigshafen Straßenschäden verursacht und einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Außerdem folgte später noch ein zweiter Einsatz an derselben Stelle.