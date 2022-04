Bald soll das kulturelle und touristische Leben am Seeende wieder werden wie vor der Pandemie. Die Verantwortlichen sind optimistisch, dass im Sommer alle Veranstaltungen wie früher stattfinden können. Die Mitarbeiterinnen aus dem Bereich Tourismus, Kultur und Marketing der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen planen die Termine motiviert, bestätigt Leiterin Sandra Domogalla in der jüngsten Sitzung des Touristikausschusses.

Bodman/Liggeringen Durchfahrt verboten: Bald dürfen keine schweren Fahrzeuge mehr auf der K6100 unterwegs sein Das könnte Sie auch interessieren

Sie berichtet, dass mit der Art Ludwigshafen und dem Seeklang-Festival an der Hafenmauer im vergangenen Jahr sogar Verantaltungen hinzukamen, die in diesem Sommer erneut angeboten werden. Die verschiedenen Führungen fanden großen Anklang, sodass es davon in diesem Jahr mehr geben wird.

Es hat sich vieles angestaut

Für die Terminplanung wurden alle Vereine angeschrieben und gebeten, ihre Termine und Feste zu melden. Und die Vereine seien durchweg hoch motiviert, so Domogalla. Die Übersicht kann im Veranstaltungskalender auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden.

Sandra Domogalla erklärt: „Für private Veranstaltungen im Seeum, Zollhaus und Gemeindezentrum ist es schwierig, freie Termine zu erhalten, da hier ein großer Rückstau aus den letzten zwei Jahren herrscht. Viele Jubiläen und Ähnliches wurden verschoben und nun kommt alles geballt.“

Stockach Grünes Licht für den Schweizer Feiertag: Stadtfest findet erstes Mal seit drei Jahren wieder statt Das könnte Sie auch interessieren

Von Seiten des Bereichs Tourismus, Kultur und Marketing werden die Veranstaltungen genauso geplant wie vor der Pandemie. Das Hafenfest soll beispielsweise so groß aufgezogen werden wie immer. Ein Verdichten auf eine kleinere Fläche sei eher kontraproduktiv, betont Sandra Domogalla. Bei Bedarf würde man Maskenpflicht und Hygienekonzepte umsetzen können.

Auflagen wären schnell umsetzbar

Die Leiterin erklärt, in Innenräumen lege man dann die Wegführung anders, schildere sie aus, nutze getrennte Ein- und Ausgänge. „Solche Beschränkungen sind zur Not schnell im Konzept mit drin. Das haben wir ja gelernt.“ Das in der Pandemie entwickelte Termintool für Online-Buchungen könne man ebenfalls im Bedarfsfall aus der Tasche ziehen.

Besondere Höhepunkte Von April bis November sind bereits zahlreiche Festlichkeiten und Ereignisse fest eingeplant. Ein kurzer Überblick: 29. April bis 1. Mai: IBC Kunstmesse im Zollhaus; am 14. Mai: Städtebautag und Einweihung des Multifunktionsgebäudes in Bodman; 12. Juni: Jazzfrühschoppen mit Simon & Simon im Zollhaus; 2. und 3. Juli: Hafenfest in Ludwigshafen mit Regionalmarkt; 16. und 17. Juli: Strandfest der Musikkapelle Bodman; 23. Juli: Sound & Light mit dem Musikverein Ludwigshafen; 29. Juli/31. Juli: Seeklang-Festival Hafenmauer Ludwigshafen; 6. und 7. August: Sommeraugenweide Ludwigshafen im Uferpark; 13. August: Blasmusik Partyabend des Musikvereins Ludwigshafen; 20. und 21. August: Seefest mit Oldtimertreffen in Ludwigshafen; 10. und 11. September: Art Ludwigshafen im Zollhaus; 16. Oktober: Genusswandern auf dem Seegang; 23. Oktober: Apfelkuchenfest der Musikkapelle Bodman; 26. Oktober bis 6. November: Galerie Augenweide im Zollhaus. (wig)

Es wurde zum Beispiel bei Gästebegrüßungsfahrten und Führungen zur Vorabregistrierung genutzt. Sandra Domogalla nennt nur einen Hinderungsgrund: „Wenn es Besucherbeschränkungen geben würde, wovon wir nicht ausgehen, müsste man Veranstaltungen gegebenenfalls absagen, da es sich nicht lohnen würde.“

Bereits jetzt laufen die „kulinarischen Wochen“. Die Konzepte dafür kommen von den Dachorganisationen, dem Verein Regio Konstanz-Bodensee-Hegau und der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH. Die Gemeinde klinkt sich ein und macht mit ihren Leistungsträgern mit.

Ludwigshafen/Sipplingen Was das Ziel der Bohrungen im See bei Ludwigshafen und Sipplingen ist und was auf den Seegrund kommt Das könnte Sie auch interessieren

Aktuell laufen bis Mitte April die Veggiewochen, in denen teilnehmende Restaurants fleischlose Gerichte mit regionalem Gemüse und Obst anbieten. Das Restaurant Bodano ist erstmals dabei. Ebenfalls gibt es die Frühlingswochen mit Angeboten in vielen Bereichen.

Vor Ostern startet die Vitalwoche auf dem Seegang mit abwechslungsreichen Angebote für Körper und Geist. Hier finden ein Kräuterspaziergang auf den Spittelsberg, eine Wanderung im Naturschutzgebiet sowie geführte Wanderungen auf dem Seegang statt. Es folgen bis zum November Kräuter-, Fisch-, Apfel- und Wilde Wochen, bei denen der Name schon das Programm verrät.

Führungen im Fokus

Die regelmäßigen Veranstaltungen beinhalten das Sommerferienprogramm, sieben Sommergrillfeste der DLRG Bodman zwischen Juni und Oktober, zwei Frühschoppen und zwei Grillabende des Touristik-Fördervereins Ludwigshafen, acht Ortsführungen in Bodman, neun Führungen am Relief von Peter Lenk in Ludwigshafen sowie acht Führungen an Lenks Narrenschiff in Bodman und weitere Führungen durch den Skulpturengarten von Peter Lenk, samstags von April bis Oktober.

Bodman-Ludwigshafen/Allensbach/Konstanz Volle Kraft voraus bei Marienschlucht und Mondfelsen: Was dieses Jahr alles passieren soll Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem gibt es im gleichen Zeitraum Führungen durch die Bodenseewasserversorgung. Einmal wöchentlich finden dann auch wieder die beliebten Gästebegrüßungsfahrten statt. Einheimische und Gäste erfahren alles Weitere auf der Homepage der Gemeinde gibt es unter www.bodman-ludwigshafen.de unter dem Stichpunkt Urlaub am See.