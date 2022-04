Die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen teilt mit, dass die Kreisstraße 6100 am Dettelbach zwischen Bodman und Liggeringen künftig ausnahmslos auf Fahrzeuge bis drei Tonnen beschränkt sein wird. „Wir haben Einwände erhoben mit Rücksicht auf den Forst, aber genau die Holztransporte werden vom Landratsamt als das Problem angesehen“, so Hauptamtsleiter Stefan Burger.

In einem Schreiben der Straßenverkehrsbehörde Stockach an das Landratsamt Konstanz heißt es, die neue Beschilderung werde angeordnet, „um weitere außerordentliche Schäden an der Straße zu verhüten“. Weiter wird darin dargestellt: „Das Polizeipräsidium Konstanz, das Landratsamt Konstanz als Straßenbaulastträger sowie die für Liggeringen zuständige Verkehrsbehörde der Stadt Radolfzell befürworten die angeordnete Beschilderung.“

Untergrund nicht ausreichend tragfähig

Die Behörde listet in dem Schriftstück die Gründe für die Gewichtsbeschränkung auf: „Der Untergrund der Straße ist nicht ausreichend tragfähig für schwere Fahrzeuge. Regelmäßig kommt es auf der Gefällstrecke durch den Wald zu Hangrutschungen, die mit großem finanziellen Aufwand beseitigt werden müssen.“

Es seien dann immer wieder Sperrungen für die Arbeiten notwendig, was Umwege für die Verkehrsteilnehmer bedeute. Es seien bereits mehrere hunderttausend Euro in die Instandhaltung geflossen und für 2023/24 seien weitere 600.000 Euro für Sanierungen vorgesehen.

„Die immer wieder auftretenden Schäden an der Straße gehen deutlich über das normale Maß durch Abnutzung hinaus. Der Unterhalt dieser Straße ist vergleichsweise sehr teuer. Diese Kosten trägt die Allgemeinheit.“

Derzeit noch Ausnahnmen erlaubt

Die Ursache der Schäden seien insbesondere schwere Fahrzeuge. Die Fahrbahnbreite erfordere es, dass im Begegnungsverkehr mit einem großen Fahrzeug nah an der Abbruchkante gefahren werden müsse, was die Belastung dort in besonderem Maße erhöhe.

Die derzeitigen Schilder erlauben noch Ausnahmen, die Probleme ergeben hätten. Das solle geändert und somit klar werden. Es könnten jedoch Ausnahmegenehmigungen erteilt werden.