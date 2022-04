Ludwigshafen/Sipplingen vor 3 Stunden Was das Ziel der Bohrungen im See bei Ludwigshafen und Sipplingen ist und was auf den Seegrund kommt Die Pressesprecherin der Bodensee-Wasserversorgung erklärt, warum bei Ludwigshafen und Sipplingen Bohrungen auf dem Seegrund notwendig sind, da es darum Verwirrung und Mutmaßungen gab.

So sieht die Bohrinsel von oben aus, die an verschiedenen Stellen zwischen Ludwigshafen in Sipplingen im Einsatz ist. Bild: Gerhard Plessing | Bild: Gerhard Plessing