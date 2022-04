Das Programm stand eigentlich schon, die endgültige Entscheidung war aber noch offen: Nun teilte Kulturamtsleiterin Corinna Bruggaier mit, dass der Schweizer Feiertag von Freitag, 24. Juni, bis Montag, 27. Juni, wirklich stattfinden wird.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nach der coronabedingten dreijährigen Pause in diesem Jahr den Schweizer Feiertag wieder gemeinsam begehen können“, so Bürgermeister Rainer Stolz. „Unser traditionelles Stadtfest ist ein fester und wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Stockach. Daher bin ich voller Zuversicht und Vorfreude auf viele Begegnungen und gemeinsame Erlebnisse.“

Corinna Bruggaier ergänzt: „Dank aller Bands, ebenso wie unserer Partner und Sponsoren, die eine Unterstützung nach den Absagen der vergangenen Jahre auch für dieses Jahr bereits zugesagt haben, stehen wir in den Startlöchern.“ Weiter sagt sie: „Wir freuen uns von Herzen, wieder ein Stadtfest organisieren zu dürfen, gemeinsam zu feiern. Und darauf, mit dem Schweizer Feiertag zahlreiche Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen.“

Was an welchem Tag stattfindet

Das Fest beginnt am Freitag, 24. Juni, um 19 Uhr mit einem Fassanstich auf dem Gustav-Hammer-Platz. Abends spielen die Bands Mississippi Steamboat Chicken mit Dixieland Jazz und Rumbalea mit Latino-Hits und Flamenco-Pop auf dem Gustav-Hammer-Platz.

Am Samstag, 25. Juni, 10 bis 18 Uhr, lockt der traditionelle Straßenmarkt in die Stadt. Auf vier Bühnen im Bereich der Innenstadt präsentieren die Musikvereine aus Stockach und seinen Ortsteilen ihre Musik. Auf den Bühnen stehen am Samstagabend Best Of Us, Cross Age und die Band Diva.

Am Sonntag findet der Kleinkunstabend im Bürgerhaus Adler Post statt. Während des gesamten Festwochenendes ergänzt bis einschließlich Montag ein Vergnügungspark auf dem Dillplatz das Programm.

Am Montag sei die traditionelle Ausfahrt in die Schweiz. Für die Kinder gibt es am Montag wieder ein Kindertheater: Theater Sturmvogel zeigt „Mini Mutig und das Meer“, die Geschichte einer kleinen Piratin.