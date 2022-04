Bodman-Ludwigshafen/Allensbach/Konstanz vor 2 Stunden

Volle Kraft voraus bei Marienschlucht und Mondfelsen: Was dieses Jahr alles passieren soll

Bürgermeister Matthias Weckbach hat in einer Präsentation den Zeitplan für dieses und kommendes Jahr in der Marienschlucht und am Mondfelsen erklärt. Ein Teil wird dieses Jahr fertig und geöffnet, anderes dauert noch.