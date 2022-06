Das Ferienprogramm der Stadt Stockach hat es wieder in sich. Christina Kästle vom Kulturzentrum Altes Forstamt hat gemeinsam mit Stadtjugendpfleger Frank Dei und dessen FSJ-Kraft Alina Binkele sowie Gabriele Gietz, Leiterin der Stadtbücherei, sowie Vereinen, Institutionen und Privatpersonen ein überaus abwechslungsreiches Angebot zusammengestellt. Vom 3. Juli bis zum 25. September finden Interessierte in dem liebevoll gestalteten Heft, das im Alten Forstamt in der Salmannsweilerstraße 1 ausliegt, tolle Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie sind sowohl für Einheimische als auch für Gäste gedacht und versprechen erlebnisreiche Ferien- und Urlaubstage in und um Stockach.

In den beiden vergangenen Jahren gab es das Programm nur online. Die Organisatoren freuen sich daher umso mehr über das Heft aus Papier. Man könne so viel besser schmökern, finden sie. Und diesmal konnten alle wieder frühzeitig planen – im vergangenen Jahr war dies erst im Juni möglich und viele Veranstaltungen fanden unter Corona-Auflagen statt.

Das Ferienprogramm Neben den Angeboten der Stadtjugendpflege, der Stadtbücherei und des Stadtmuseums sind viele weitere Termine verfügbar: Die Stadtwerke Stockach veranstalten ihr Freiluft-Kino, einen Tauchkurs und eine Piratenparty. Es gibt (Schnupper-)Sportangebote, Konzentrations- und Gedächtnistraining sowie eine Theaterwerkstatt für junge Schüler, aber auch einen Samba Percussion Workshop, Ausflüge zu Alpakas und Hirschen, einen Besuch bei der Rettungshundestaffel, eine Imker-Bienenaktion, Weinproben im Narrenstüble, einen Besuch im Seilermuseum, eine Orgelführung in der Loretokapelle oder Wanderungen des Schwarzwaldvereins. Auch Bodman-Ludwigshafen ist mit Minidisko, Urweltmuseum, Boule und Tennis vertreten. Anmeldungen sind ab 4. Juli, 9 Uhr bei den jeweils angegebenen Veranstaltern möglich. Alle Termine auch im Internet unter www.stockach.de

Frank Dei erklärte, die Stadtjugendpflege sei wieder ganze sechs Wochen am Start. „Wir haben einige altbewährte Sachen im Programm, aber auch Neues.“ Gleich zu Beginn gibt es drei neue Veranstaltungen im Osterholz, die FSJ-Kraft Alina Binkele organisiert hat: einen Graffiti-Workshop mit einem erfahrenen Sprayer, eine Beach-Party mit vielen Wasserspielen, Wasserrutschen und alkoholfreier Cocktailbar und einen vollgepackten Piratentag. In der zweiten Woche ist wieder Kinderkreativwoche für Kinder im Grundschulalter in der Mensa der Grundschule Stockach.

Die Outdoor-Erlebniswoche in Ferienwoche drei für Kinder von neun bis 13 Jahren in Kooperation mit den Geländespielern Bräunlingen im Osterholz gibt es nun schon im neunten Jahr – immer mit großem Erfolg. Frank Dei freut sich auch auf den Ausflug ins Ravensburger Spieleland, der zwei Jahre lang nicht durchgeführt werden konnte.

Auch an Jugendliche wurde gedacht

Für Jugendliche geht es in den Klettergarten Immenstaad und in Kooperation mit dem Jugendreferat Radolfzell nach Pfullendorf zum Wasserskifahren. Ein weiterer Ausflug führt erstmals in den Bike- und Skatepark Salem. Frank Dei erklärte: „Wir haben in Stockach ein Jugendbeteiligungsprojekt der Stadtjugendpflege, um hier einen Bikepark zu erstellen. Das Gelände im Osterholz steht schon fest, die Baugenehmigung wird demnächst erwartet.“

Salem habe eine sehr große Anlage mit Pumptracks für jüngere Teilnehmer und Herausforderungen für erfahrene Biker und Skater. „Ich freue mich darauf. Das ist eine Zielgruppe, die wir mit anderen Programmen im Ferienprogramm nicht erreichen. Ich bin gespannt auf die Beteiligung“, so Dei. Dank der zwei Kleinbusse der Stadtjugendpflege können 13 oder 14 Teilnehmer problemlos samt Rädern transportiert werden.

Ein Highlight: Bogenparcous auf der Höri

Die Busse werden auch beim Angebot Erlebnisbogenschießen wieder voll sein. Mit Material der Stadtjugendpflege geht es auf der Höri auf den rund vier Kilometer langen Bogenparcours in einem Waldgebiet. Frank Dei erläuterte: „Dabei ist Konzentration gefordert. Bogenschießen ist für die meisten Kinder etwas ganz Neues, aber sie lernen es schnell.“ Auch Geocaching gebe es weiterhin, denn Kindern mache es viel Spaß, als Gruppe Aufgaben zu lösen.

Wer drei Bücher liest, wird belohnt

Für Leseratten hat die Stadtbücherei eine tolle Alternative: Der Ferienleseclub für Erst- bis Fünftklässler geht schon ins 13. Jahr. Wer mindestens drei Bücher aus der Stadtbücherei liest, ein paar Fragen zum Inhalt beantworten kann, nimmt an der Abschlussparty mit dem Lese-Comedian und Slapstick-Künstler Jens Finke statt. Die Stadtbücherei beteiligt sich mit insgesamt zwölf Veranstaltungen am Ferienprogramm. Eckpfeiler sind laut Gabriele Gietz, Leiterin der Stadtbücherei, Lesen und Vorlesen sowie Codieren und Programmieren. Sie sagte: „Viele Eltern sind dankbar für das Angebot in der Zeit, in der die Kindergärten geschlossen sind.“

Im August gibt es an vier Donnerstagmorgen unterschiedliche Vorlesevarianten: Kamishibai-Vorlesetheater, eine Hotzenplotz-Geschichte mit verschiedenen Aktivitäten oder ein animiertes Bilderbuchkino. Ab Mitte August können Kinder ab acht Jahren jeden Samstag zum Codieren und Programmieren in die Stadtbücherei kommen. Zwei externe Helfer unterstützen die Teilnehmer. Im vergangenen Jahr sei unter anderem die Trickfilmprogrammierung sehr beliebt gewesen, erinnerte sich Gabriele Gietz. Am 8. August findet ein interaktives Escape-Room-Spiel statt, in dem vier Kinder gemeinsam Rätsel lösen und Codes knacken müssen.

In einem Vorleseseminar am 27. August zeigt Lese- und Literaturpädagogin Heike Kielsmeier Erwachsenen, wie sie ihre Lesebegeisterung an kleine Kinder weitergeben können. Gabriele Gietz freut sich, wenn der eine oder andere Teilnehmer später Vorlesepate wird.

So vielfältiges Angebot nur dank vielen Vereinen

Corinna Bruggaier, Leiterin des Kulturamtes, sagte zum Ferienprogramm: „Ich bin den vielen Vereinen dankbar für ihre Schnupperangebote und dass sie sich so einbringen. Wir haben so vielfältige Angebote in ganz verschiedenen Bereichen, die könnten wir als Stadt allein so nicht stemmen.“ Das Umweltzentrum sei wieder mehrfach vertreten, zum Beispiel mit der langen Nacht der Fledermäuse oder der Bootstour, aber auch Institutionen und Privatpersonen, zum Beispiel Landwirte, böten für unterschiedliche Altersgruppen tolle Termine an.

Vom Kulturamt aus hätten sie um einige Veranstaltungen herum etwas organisiert. „Unsere Aufgabe ist es ja, Sachen, Dinge und Menschen zu verbinden“, sagte Bruggaier. So gebe es in Bezug auf die Miró-Ausstellung einen Flamenco-Workshop oder beim Stadtgartenfest am 31. Juli ein breites Kinderprogramm.