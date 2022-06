von Reinhold Buhl

Schon oft haben die Spielerinnen und Spieler der Badminton-Abteilung des TV Jahn Zizenhausen durch große Erfolge aufhorchen lassen. Allerdings kommt es nicht alle Tage vor, dass sich ein Spieler des Vereins Deutscher Meister nennen darf – und dann auch noch im zarten Alter von zehn Jahren. Matti Hintze, Schüler an der Grundschule Winterspüren, hat diese Leistung erbracht und im German Masters Finale in Bonn den Jugenddoppelwettbewerb U13 zusammen mit seinem Doppelpartner Felix Leo Hanxian Luo vom SSV Waghäusel gewonnen.

Und er kann noch auf viele weitere beeindruckende Erfolge blicken: So erhielt er die Gold-Medaille im Einzel U11 bei den German Masters in Hamburg und hat bisher alle Ranglistenturniere U11 in Deutschland gewonnen.

Als Fußballer begonnen

Oskar Bühler ist Leiter der Badminton-Abteilung in Zizenhausen und kommt richtig ins Schwärmen, wenn er von seinem jungen Talent berichtet: „Matti ist seit zwei Jahren mit seinen zehn Jahren äußerst erfolgreich bei deutschen Turnieren“, erzählt Bühler. Dabei vergisst der Abteilungsleiter nicht, die erfolgreiche Arbeit des Trainerteams Lena Raddatz und Heinz-Jürgen Schmidt besonders hervorzuheben.

Matti, der neben seinem Hauptsport Badminton auch Stand-up-Paddling betreibt und Ski fährt, hat ursprünglich in der Fußball-F-Jugend begonnen. Schon ziemlich schnell kam er dann aber zum Badminton, wo seine noch junge Karriere sehr schnell steil nach oben ging.

Auch seine Mutter Claudia Hintze war schon erfolgreiche Badmintonspielerin, die es bis in die Verbandsliga geschafft hat. Sie ist auch jetzt als Jugendwartin des Vereins eng mit dem schnellen Sport verbunden.

Viermal in der Woche Training

Nach seinem großen Vorbild befragt, nennt Matti Hintze sofort den dänischen Nationalspieler Victor Axelsen, in dessen Fußstapfen er treten möchte – denn auch Matti möchte Nationalspieler werden.

Dafür tut er einiges: Denn trotz seines Talents muss der Zehnjährige, dessen Lieblingsfächer in der Schule Sport und Deutsch sind, auch intensiv trainieren. Viermal wöchentlich geht es in die Halle aufs Badmintonfeld, zweimal in Konstanz und zweimal in der Stockacher Jahnhalle.