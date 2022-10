Friederike Gerland ist angekommen in Singen. Seit dem Sommer leitet die Bibliothekarin die städtischen Bibliotheken. „Ich hatte Lust auf Neues“, sagt sie und deshalb habe sie sich auf die Stelle in Singen beworben. In Singen hat sie ein tolles Team vorgefunden. Schon im April, als sie wusste, dass sie diese Stelle antreten wird, war sie als Zuhörerin bei der Erzählzeit zu Gast. „Ich habe da schon gesehen, wie toll das Team zusammenarbeitet“.

Singen Lieber Singen als Schwenningen: Warum Sport Müller sein Stammhaus aufgibt und im Hegau bleibt Das könnte Sie auch interessieren

Eine Aufgabe, die von ihrer Vorgängerin Monika Bieg angefangen wurde, ist jetzt die Umstellung des Bestandes. Im Bereich der Reiseliteratur ist dies schon teilweise umgesetzt. „Die Reiseliteratur hat zum Teil noch Signaturen und wird nun neu gruppiert, so dass die Leser besser zurecht kommen“, erklärt sie. So werden die Bücher in diesem Bereich zukünftig nach Ländern und Kontinenten in den Regalen stehen.

Leser dürfen sich nicht langweilen

Insgesamt will Friederike Gerland zusammen mit dem Team die Aufenthaltsqualität in der Bibliothek verbessern und gemütliche Ecken schaffen, damit die Leser hier gern verweilen, egal welchen Alters. Ein weiteres Thema, das die neue Leiterin mittelfristig anpacken möchte, ist der Katalog. „Wir müssen schauen, was es für Angebote gibt, ob es modernere Dingen gibt und sichten, was wir brauchen“, so Gerland.

Zur Person Friederike Gerland, Jahrgang 1978, lebt seit ihrem zehnten Lebensjahr in der Region. Nach dem Studium an der Hochschule der Medien in Stuttgart hat sie lange am Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg in Konstanz die wissenschaftlichen Bibliotheken mit zentralen Services versorgt. Zuletzt hat sie dort ein Projekt zur kooperativen Überlieferung von gedruckten Büchern in Baden-Württemberg geleitet. Die städtischen Bibliotheken Die städtischen Bibliotheken umfassen nicht nur die Stadtbücherei, sondern auch die Hegaubibliothek sowie kleine Stadtteilbüchereien in allen sechs Ortsteilen. Die Hegaubibliothek, die sich im zweiten Obergeschoss über der Stadtbücherei befindet, ist eine wissenschaftliche Bibliothek und die Vereinsbibliothek des Hegau-Geschichtsvereins. Dort findet man vor allem Bücher zum Themengebiet Landeskunde. Seit 1955 wird dort sämtliche Literatur zur Stadt Singen und der Region Hegau gesammelt. Mit rund 150.000 Medien bieten die Städtischen Bibliotheken Singen mit Stadtbücherei und Hegaubibliothek ein breit gefächertes Spektrum an Medien, egal ob auf Papier oder digital.

Sie räumt auch mit einem Klischee auf, dass viele denken, eine Bibliothekarin würde den ganzen Tag lesen. Klar lese sie gern und sei neugierig auf Neues. Doch das passiert dann eher in der Freizeit, denn die Aufgaben in der Bibliothek bestehen vor allem in der Sichtung von Neuerscheinungen, dem Bestellen, dem Aussortieren von älteren Medien und nicht zuletzt von der Beratung der lese- und wissenshungrigen Nutzer.

Rielasingen-Arlen Corona legt die gesamte Grundschule lahm! Hebelschule fehlen die Lehrer Das könnte Sie auch interessieren

Veranstaltungen werfen Schatten voraus

Neben der alltäglichen Arbeit organisiert Friederike Gerland mit dem Team auch seit Jahren etablierte große Veranstaltungen. So finden vom 14. bis 18. November bereits zum 44. Mal die Kinder- und Jugendbuchtage statt. Im Jahr 2023 ist Singen sogar Gastgeber der baden-württembergischen Kinder- und Jugendliteraturtage. „Hier sind wir schon intensiv in den Planungen und haben bereits eine Zusage von ‚Mister Wissen2go‘ alias Mirko Drotschmann“, verrät Gerland. Der erreicht mit seinem spannenden Allgemeinwissen bei YouTube knapp zwei Millionen Abonnenten.

Die Veranstaltung wird vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg gefördert und im Oktober/November 2023 über vier Wochen in Singen und im Raum Hegau/Bodensee stattfinden. Dann fallen die traditionellen Kinder- und Jugendbuchtage aus.

Bewährtes soll fortgesetzt werden

In den Planungen ist man auch schon für die nächste Erzählzeit ohne Grenzen, die vom 25. März bis 2. April 2023 stattfinden wird. Bestehende Kooperationen mit dem Stadtseniorenrat oder dem Theater „Die Färbe“ sollen ebenso weiter laufen wie mit dem Forum der Religionen. Ende November ist mit dem Forum wieder eine Nacht der lebenden Bücher geplant.