Singen vor 4 Stunden

Lieber Singen als Schwenningen: Warum Sport Müller sein Stammhaus aufgibt und im Hegau bleibt

Es ist eine Entscheidung für eine vielversprechende Einkaufsstadt: Sport Müller konzentriert sich auf Aktivitäten in Singen. Wie das Sportgeschäft weitermachen will und was zu dieser Entscheidung geführt hat.