Musikliebhaber aufgepasst: Im Sommer 2024 finden mit dem Hohentwielfestival in Singen und Stars in Town im schweizerischen Schaffhausen wieder zwei Musikfestivals in der Region statt, die bereits ihre ersten Künstler bekannt gegeben haben und Lust auf den Sommer machen.

Den Startschuss gibt das bekannte und beliebte Hohentwielfestival. Dieses findet vom 21. Juli bis zum 27. Juli 2024 auf der Singener Festungsruine statt. Am Sonntag, 21. Juli, findet außerdem das vor allem bei Kindern beliebte Burgfest statt, so die Internetseite. Die Veranstalter Kokon Entertainment geben mit der Mittelalter-Rockband In Extremo schon einen ersten Künstler preis. Die Band tritt laut Veranstalter am Freitag, 26. Juli, um 19 Uhr auf, der Einlass ist ab 17.30 Uhr möglich. Tickets können über Tickets Connected und Reservix gekauft werden.

Beim weiteren Programm lassen sich die Veranstalter allerdings noch nicht in die Karten schauen, die nächsten Künstler würden noch bekannt gegeben. 2023 gab es drei Konzertabende mit Philipp Poisel, La Brass Banda und Joss Stone. Damals waren die Veranstalter mit der Resonanz zufrieden. „Wir waren bei keinem Konzert ausverkauft, aber alle waren gut besucht“, erklärte Xhavit Hyseni von Kokon.

In Extremo ist die erste Band, die beim Hohentwielfestival 2024 auftreten wird. | Bild: Christian Thiele

Die Festivals Hohentwielfestival Das Hohentwielfestival hat im Jahr 1969 zum ersten Mal stattgefunden und gehört zu den ältesten Freiluftfestivals in Süddeutschland, heißt es auf der Internetseite des Festivals. Im Laufe der Jahre sei aus einem Stadtfest für die Bürger Singens ein kleines, aber feines Jazzfestival geworden, zu dem auch internationale Stars wie Miles Davis oder Dizzie Gillespie anreisten. Inzwischen habe sich das Hohentwielfestival zu einem der großen Musik-Ereignisse der Region entwickelt. Größen wie B.B. King, Joe Cocker, Nena und Silbermond seien hier schon aufgetreten. Neben den Konzerten locke auch das Burgfest zahlreiche Besucher nach Singen. Stars in Town Das „Stars in Town“-Festival fand laut Veranstalter zum ersten Mal im Jahr 2010 statt. Bis 2019 konnte das Festival in Schaffhausen jährlich stattfinden. Nach zwei Jahren Pandemie-bedingter Zwangspause ging Stars in Town 2022 wieder an den Start. Der Standort inmitten der nördlichsten Stadt der Schweiz werde besonders schön in Szene gesetzt und schaffe mit den in Farbe gehüllten historischen Häusern die perfekte Kulisse, so die Veranstalter.

Status Quo spielt in Schaffhausen

Aber auch ein Blick über die Schweizer Grenze lohnt sich. Das „Stars in Town“-Festival findet im nächsten Sommer vom 31. Juli bis 10. August in der Schaffhauser Altstadt statt. Bereits zum 13. Mal lädt das Festival die Besucher auf den Herrenacker ein. Auch hier steht schon ein Konzert fest: Am Donnerstag, 8. August, spielt die britische Kult Rock-Band Status Quo, die für Hits wie „Rockin‘ All Over The World“ bekannt ist.

Schaffhausen Starallüren bei Stars in Town? Besucher dürfen hinter die Bühne blicken Das könnte Sie auch interessieren

„Die Vorbereitungen für Stars in Town 2024 laufen momentan auf Hochtouren und wir werden, wenn möglich, in den Wochen vor Weihnachten noch vereinzelte Künstler kommunizieren“, kündigt Diana Rüedi vom Veranstalterteam von Stars in Town an. Zwischenzeitig stehen die Bands Krokus und Shakra fest, die vor Status Quo auftreten sollen. Bis zum ersten Quartal des kommenden Jahres sei dann das Gesamtprogramm bekannt, sagt Rüedi.

Dabei liege der Fokus mit dem Relaunch unter dem Motto „More than Music“ (deutsch: Mehr als Musik) auf dem Gesamterlebnis des Festivals, nicht nur der Musik. Das Ganze werde durch Lichtprojektionen, sogenannte Walking Acts und Lichtskulpturen in der Schaffhausener Altstadt inszeniert, heißt es auch auf der Internetseite des Festivals. Es gebe je drei Konzerte pro Abend auf der Hauptbühne am Herrenacker und noch weitere Konzerte auf der kostenlosen Talentbühne auf dem Fronwagplatz, kündigt Rüedi an.

Bodensee Sting, Mando Diao und Pur: Diese Künstler spielen 2024 rund um den See Das könnte Sie auch interessieren

Dank der Erweiterung des Festivals auf einen Zeitraum von zwei Wochen besuchten bei der vergangenen Ausgabe 65.000 Menschen das Festival, so Rüedi. Positive Rückmeldungen der Besucher bekräftigen die Veranstalter, das neue Konzept beizubehalten. Der Ticketvorverkauf für den ersten Festivalabend ist schon gestartet bei Ticketcorner, Mehrtages-Pässe sind ebenfalls erhältlich. Die Ticket-Nachfrage für den 8. August 2024 mit Status Quo sei zufriedenstellend, so Diana Rüedi.