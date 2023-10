Bis zum Sommer 2024 ist es noch eine Weile hin, doch schon jetzt haben Musikfans einen Grund zur Freude: Die Mittelalter-Rockband In Extremo wird am 26. Juli 2024 für einen Auftritt beim Hohentwielfestival nach Singen kommen. Dies kündigt der Veranstalter Kokon Entertainment in einer Pressemitteilung an. Unter dem Banner „Carpe Noctem“ werden die Musiker der Band In Extremo im nächsten Jahr durch die mittelalterlichen Burgen und Schlösser des Landes ziehen und statten dabei dem Hohentwiel einen Besuch ab.

Damit ertönen neue Klänge auf Singens Hausberg. Dieses Jahr lockte das Musikfestival wieder mit den Künstlern La Brass Banda, Philipp Poisel und Joss Stone viele Besucher auf den Hohentwiel. Der Konzertveranstalter Kokon zeigte sich in seiner Bilanz rundum zufrieden mit dem Festival und den Zuschauerzahlen. „Wir waren bei keinem Konzert ausverkauft, aber alle waren gut besucht“, erklärte zuletzt Xhavit Hyseni, einer der beiden Geschäftsführer des Konstanzer Konzertveranstalters Kokon. Der Veranstalter konnte das Festival mit einer schwarzen Null abschließen.

Mittelalter-Rocker auf musikalischer Reise

In der atmosphärischen Kulisse der Festungsruine wollen In Extremo ihr Publikum mit auf eine Reise in ihre eigene musikalische Vergangenheit nehmen und die Zuschauer in ihren Bann ziehen, verspricht die Ankündigung. Fans dürfen sich demnach auf ein besonderes Programm mit imposanter Pyrotechnik-Show und illustren Gästen freuen. Beginn ist dann um 19 Uhr, der Einlass ist ab 17.30 Uhr möglich.

Das Hohentwielfestival gibt es seit 1969, es gehört zu den ältesten Freiluftfestivals in Süddeutschland. Aus einem Stadtfest für die Bürger Singens wurde zunächst ein kleines Jazzfestival, auf dem auch internationale Stars wie Miles Davis spielten. Inzwischen ist das Hohentwielfestival ein großes Musikereignisse der Region und hat schon Künstler wie Joe Cocker, Chris de Burgh, Nena oder Silbermond nach Singen geholt.

Der Ticketvorverkauf für den Auftritt von In Extrem über Tickets Connected sowie über Reservix startet am Dienstag, 24. Oktober, um 12 Uhr. Für SÜDKURIER-Kunden gibt es 20 Prozent Rabatt, wie Kokon Entertainment ankündigt. Die weiteren Künstler des Festivals werden noch bekannt gegeben.