von Jennifer Moog, Eva Marie Stegmann, Marcel Jud und Sven Frommhold

Nach lang anhaltendem Schneefall von Donnerstag- auf Freitagmorgen liegen in Konstanz und Umgebung laut deutschem Wetterdienst 31 Zentimeter nasser, schwerer Neuschnee. Die Bäume in der Stadt und den Wäldern ächzen unter der Schneelast; überall wird geräumt und gestreut.

Schneeräumfahrzeug am Münster | Bild: Lukas Ondreka

Müllabfuhr stellt Betrieb ein

Wie die Stadt Konstanz auf Facebook mitteilte, stellt die Müllabfuhr aufgrund des Schneechaos am Freitag ihren Betrieb komplett ein. Die Entsorgungsbetriebe könnten leider noch nicht sagen, wann und wie ausgefallene Leerungen nachgeholt werden.

Bild: Stegmann, Eva Marie

Busverkehr ist eingeschränkt, Universität wird nicht angefahren

Auch einige Linien des Roten Arnold müssen aufgrund der Schneelast auf den Bäumen sowie der beengten Situation in kleineren Straßen Umleitungen fahren. Dies teilt Sprecher Christopher Pape auf Anfrage mit. Die Linie 3 fährt Elbefeldstraße und Reutestraße wegen Baumfällarbeiten nicht an. Sie verkehrt ab Brandenburger Straße, über die Karlsruher Straße, Hardtstraße und dann weiter über die Wollmatinger Straße und wieder zurück.

Die Linie 1 war am Freitagmorgen zuverlässig und pünktlich im Einsatz, hier an der Haltestelle Staad/Autofähre. Bild: Kirsten Astor

Bei der Linie 5 entfallen in beide Richtungen die Haltestellen entlang der Eichhornstraße bis zur Therme. Die Linie fährt ab Markstätte über das Paradies, Sternenplatz und Zähringerplatz bis zur Haltestelle Klinikum und vor dort wieder zur Marktstätte, so Pape.

Linien 11, 4/13 und 13/4 komplett gestrichen

Die Linie 11 ist derzeit komplett gestrichen. Auch die Linien 4/13 und 13/4 können aufgrund einer Vollsperrung zwischen Dettingen und Wollmatingen nicht fahren. Die Linie 9 verkehrt ab Zähringerplatz stadteinwärts über das Paradies bis zur Haltestelle Zähringerplatz stadtauswärts. Die Universität ist mit keiner Linie erreichbar.

Die Linie 14 endete zeitweise am Zähringerplatz, nun kann sie das Pfeiferhölzle wieder bedienen.

Leihfahrräder unter Schneemassen. | Bild: Rau, Jörg-Peter

„Wir hoffen, dass sich die Lage im Laufe des Tages verbessern wird“, so Pape. Er bittet um Verständnis: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun alles Menschenmögliche, um die Fahrgäste sicher ans Ziel zu bringen.“ Fahrgäste sollten nur die Fahrten unternehmen, die notwendig sind.

Gefahren durch herabstürzende Äste und Dachlawinen

An einigen Stellen besteht Gefahr durch Dachlawinen, zum Beispiel in der Niederburg. Wegen der Schneemassen sind nach Angaben der Technischen Betriebe Konstanz einzelne Abschnitte in der Schwaketenstraße, in der Eichhornstraße, in der Honeggerstraße sowie im Salesianerweg gesperrt worden. Probleme bereitet auch die Vielzahl an umgestürzten Bäumen und herabfallenden Ästen, wie es aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht.

Durch die Schneelast verbogener Baum in der Gartenstraße. | Bild: Stegmann, Eva Marie

Laut der Konstanzer Forstrevierleiterin Irmgard Weishaupt sind die Mitarbeiter gerade dabei, alle Schäden und Gefahren in den Wäldern zu erfassen und zu beseitigen. Es werde mit Hochdruck gearbeitet. Über das genaue Ausmaß der Schäden könne sie erst am späteren Nachmittag mehr sagen. Sie warnte eindringlich vor Spaziergängen, Wanderungen oder Langlaufen im Wald.

Besondere Vorsicht wegen Schneebruchs ist laut Stadtverwaltungssprecher Ulrich Hilser im Lorettowald und am Lorettosteig geboten.

Manche Äste können der Schneelast nicht mehr standhalten und brechen. Sie können zur Gefahr für Fußgänger und Autofahrer werden. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Bisher ist laut Polizei allerdings noch keine Person in Konstanz und Umgebung zu Schaden gekommen. Vereinzelt sei es jedoch zu Verkehrsunfällen mit Sachschaden und zu Beschädigungen an geparkten Fahrzeugen gekommen.

Ein Lastwagen steckt bei der Baustelle in Allensbach neben der Fahrbahn im hohen Schnee fest.

Bild: Timm Lechler

Schaden von mehr als 5000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 20.45 Uhr auf der Kaltbrunner Straße in Allensbach entstanden. Ein 28-jähriger Fahrer eines Opels fuhr nach Angaben der Polizei in Richtung Ortsmitte, als er aufgrund einer den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit auf der leicht abfälligen Straße auf die Gegenfahrspur rutschte und mit einem entgegenkommenden Daimler-Benz eines 58-jährigen Mannes kollidierte. Verletzt wurde niemand.

Vorausschauende Fahrweise erforderlich

Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer, den Witterungs- und Straßenbedingungen entsprechend vorsichtig, defensiv und vorausschauend zu fahren. Aktuell gesperrte Wege und Straßen sollten laut Polizei auf keinen Fall genutzt werden.

Nichts geht mehr…so ähnlich sah es am Freitag auf vielen Konstanzer Parkplätzen und Straßen aus, wo kein Räumfahrzeug vorbeikam – hier eine Aufnahme aus Staad. Viele Menschen ließen ihr Auto stehen und stiegen auf den Bus um. | Bild: Kirsten Astor

Räumdienste im Dauereinsatz

Dauereinsatz dagegen für die Technischen Betriebe Konstanz, die für den Winterdienst zuständig sind, Grundstücksbesitzer und Hausmeisterdienste. Lothar Überreiter, Hausmeister für die zwei Mietshäuser, ist seit dem Morgen im Paradies am Schippen. „In Konstanz schneit es ja nicht so oft, das ist mal was anderes“, nahm er den schweißtreibenden Einsatz mit Humor.

Hausmeister Lothar Überreiter hat mächtig zu tun. | Bild: Stegmann, Eva Marie

Wann lag in Konstanz zuletzt so viel Schnee?

Immer mal wieder komme es auch in Konstanz zu heftigen Schneefällen. Zuletzt vor 15 Jahren. Genauer gesagt am 5. März 2006, so Hanns Ulrich Kümmerle vom Wetterdienst. Damals lag in Konstanz sogar noch etwas mehr Schnee als am Freitag. 41 Zentimeter Neuschnee seien ehedem gemessen worden. Mit 35 Zentimetern liegt der 24. Februar 1986 auf Platz zwei. Die jetzigen Schneemassen mit 31 Zentimetern schaffen es nur auf Platz fünf der schneereichsten Tage in Konstanz.