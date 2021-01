Derzeit räumen Einsatzkräfte einen Lkw, der auf der Bundesstraße 33 zwischen Allensbach-West/Makelfingen und Allensbach-Mitte neben der Fahrbahn im hohen Schnee steckengeblieben ist. Der Lkw stand bereits seit gestern Abend am Rand der Fahrbahn, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz mitteilte.

Bild: Timm Lechler

Die Bergung ist umfangreich und wird laut der Sprecherin noch bis in den Abend hinein dauern. Pkw würden umgeleitet und zwar über eine kleine Brücke in Richtung Allensbach Mitte. Die Lkw hingegen würden nicht umgeleitet und stauen sich auf der Bundesstraße 33.

Konstanz Schneemassen in Konstanz: Busverkehr stark eingeschränkt, Warnung vor Dachlawinen, Räumfahrzeuge im Dauereinsatz

Bild: Feiertag, Ingo

Die Polizei rät, in der kommenden Stunde an der Stelle die Bundesstraße zu meiden. „Wir raten Autofahrern, am besten bei Makelfingen von der B 33 abzufahren und den Weg quer durch Allensbach zu nehmen“, so die Sprecherin.