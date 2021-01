von sk

So viel wie in den vergangenen Tagen hat es in der Region zwischen Schwarzwald, Bodensee und Hochrhein schon lange nicht mehr geschneit. Die Schneemassen auf den Straßen hinderten auch am Freitag viele Fahrzeuge an der Weiterfahrt, zahlreiche Unfälle sind passiert.

Die Mitarbeiter der Winterdienste sind derzeit im Dauereinsatz. Wie die Lage in der Region ist, haben wir für Sie in diesem Artikel zusammengefasst.

Schwarzwald-Baar-Kreis

In Villingen-Schwenningen versichert die Stadt, dass der Winterdienst auf Hochtouren läuft und die Mitarbeiter im Dauereinsatz sind. Non-Stopp-Schneefälle brachten 50 Zentimeter Pulverschnee. Die Stadtverwaltung weist Gerüchte zurück, es würde am Winterdienst gespart.

Freitagmorgen heißt es im Oberzentrum der Stadt: Schippen, zur Arbeit aufbrechen, vorsichtig den Weg suchen und dann sicher ankommen. Wie herausfordernd dies ist, zeigen diese Fotos.

Hochrhein

Auch in Waldshut hörte es nicht auf zu schneien. Über Nacht fielen mehrere Zentimeter Neuschnee. Impressionen aus der Waldshuter Innenstadt.

Nahe Wittlingen (Landkreis Lörrach) ist am späten Donnerstagabend eine Fußgängerin von einem umstürzenden Baum getroffen worden, der wohl unter der Schneelast zusammenbrach. Die Frau starb kurze Zeit später an ihren Verletzungen im Krankenhaus.

Linzgau

Der heftige Schneefall hat in den Landkreisen Sigmaringen und Tuttlingen zu einem Verkehrschaos geführt. Die Polizei warnt im gesamten Landkreis Sigmaringen vor Schneebruchgefahr im Wald. Zwischen Buchheim und Beuron musste die Straße gesperrt werden.

In Pfullendorf bringt der Schnee Arbeit, Spaß und Ärger. Der Räumdienst hatte in den vergangenen Tagen viel zu tun, um die Straßen freizuhalten.

In Pfullendorf muss dann auch mal die Straße als Fußgängerweg benutzt werden. | Bild: Volk, Siegfried

Kreis Konstanz

In Bodman-Ludwigshafen musste die Kreisstraße am Dettelbach wegen umgestürzten Bäumen am Vormittag gesperrt werden. Die Aufräumarbeiten werden laut Ortsbauamt Bodman-Ludwigshafen einige Zeit in Anspruch nehmen.

Die Kreisstraße zwischen Bodman und Liggeringen am Dettelbach entlang ist gesperrt. Dort sind Bäume umgestürzt. | Bild: Löffler, Ramona

Zudem ist das Salzlager leer: Bodman-Ludwigshafen muss auf Splitt umsteigen und Prioritäten beim Räumen setzen.

Bodenseekreis

Mehrere Lastwagen sind im Schneechaos auf der B31 am Vormittag stecken geblieben. Auf der B31 zwischen Hagnau und Meersburg ging für mehrere Lkw erstmal nichts mehr. Der Schnee auf der Straße hinderte die Fahrzeuge an der Weiterfahrt.