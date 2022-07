In den Sommerferien wird die Verbindung zwischen Konstanz und Friedrichshafen stärker bedient. „Der Katamaran ist ein beliebtes Verkehrsmittel und vor allem im Sommer stoßen wir trotz unserem Stundentakt manchmal an unsere Grenzen“, so Christoph Witte, Geschäftsführer der Katamaran-Reederei, in einer Pressemitteilung. Damit niemand am Hafen stehen bleibt, setzt die Reederei nun zu den Stoßzeiten einen dritten Katamaran ein und erhöht damit die Taktung.

Ab Konstanz gibt es dann zusätzlich zur stündlichen Abfahrt weitere Kurse um 11.48 Uhr, 15.48 Uhr und 17.48 Uhr.

gibt es dann zusätzlich zur stündlichen Abfahrt weitere Kurse um 11.48 Uhr, 15.48 Uhr und 17.48 Uhr. Ab Friedrichshafen bietet die Reederei Zusatzfahrten um 10.48 Uhr, 13.50 Uhr und 16.48 Uhr.

Bodensee Erste E-Fähre auf dem Bodensee auf „Insel Mainau“ getauft: Der Betriebsbeginn verzögert sich Das könnte Sie auch interessieren

Rundfahrten ab Friedrichshafen geplant

Ebenfalls im Angebot der Reederei: Rundfahrten. Ab kommendem Dienstag bis Samstag, 3. September, startet der Katamaran jeweils um 12.55 Uhr zu einer 45-minütigen Tour entlang des Bodensee-Ufers. Die Route verläuft über Eriskirch in Richtung Langenargen sowie auf dem Rückweg an der Schlosskirche Friedrichshafen vorbei. Im Fahrpreis enthalten ist ein Glas Prosecco oder Softdrink als Willkommensgetränk.

Was kosten die Rundfahrten? Die Rundfahrten kosten für Erwachsene 10,90 Euro und Kinder 6,90 Euro. Inhaber einer ECHT-BODENSEE-CARD oder einer ECHT-BODENSEE-CARD Home sowie einer Häfler Gästekarte erhalten die Rundfahrt zum reduzierten Preis. Tickets und mehr Information auf www.der-katamaran.de. Weitere Auskünfte auch online auf der-katamaran.de oder in den Katamaran-Geschäftsstellen.

Der Zustieg für die Rundfahrten erfolgt an der Katamaran-Anlegestelle an der Uferpromenade Friedrichshafen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Das Rundfahrtenangebot gibt es dienstags bis samstags. Tickets gibt es online auf der Website der Katamaran-Reederei, am Automaten oder in der Geschäftsstelle direkt vor der Abfahrt.

Bodensee Erste Probleme am Untersee und Schweizer Bodensee-Ufer – Was fährt noch bei diesem Wasserstand? Das könnte Sie auch interessieren

Reederei-Chef: „Schönste Art am See zu reisen“

Der Sommer ist Hauptsaison bei der Reederei, heißt es in der Pressemitteilung. Vor allem im August fahren die Katamarane viele Gäste zum Kulturufer, Seenachtfest oder schlichtweg zum Tagesausflug in die beiden größten Städte am See. Aber das Hauptargument ist laut Christoph Witte noch immer „dass der Katamaran zur schönsten Art am beziehungsweise auch auf dem See zu reisen gehört.“