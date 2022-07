Pünktlich zur vollen Stunde legen die Katamarane an den Häfen in Friedrichshafen und Konstanz ab. Mit bis zu 182 Passagieren und 30 Fahrrädern an Bord überquert diese besondere Art von Fähre den Bodensee zwischen Friedrichshafen und Konstanz. Auf Deck laden das Bergpanorama und der Blick über den Bodensee zum Verweilen ein, im Bistro im Innenraum verwöhnt die Bordgastronomie, und für Kinder gibt es eine Spielecke und Board-TV. Alle Infos zu Preisen, Fahrplan und Tickets finden Sie hier.

Beachten sollten Sie außerdem: Wer mit dem Auto fährt, benutzt für die Verbindung zwischen den beiden größten Städten am Bodensee die Autofähre zwischen Konstanz und Meersburg. Sie verkehrt auf einer anderen Linie als der Katamaran. Und es gibt in der Saison außerdem die Weiße Flotte der Bodensee-Schiffsbetriebe, die in gemächlicherem Tempo über den Bodensee schippert und alle Häfen am See anläuft.

Katamaran Konstanz Friedrichshafen: Fahrplan

Die Fähre zwischen Friedrichshafen und Konstanz benötigt exakt 52 Minuten für die Überfahrt über den Bodensee.

Sommerfahrplan:

Um 6 Uhr morgens stechen die ersten Katamarane vom Hafen Konstanz und Friedrichshafen aus in See. Der Sommerfahrplan der Katamarane sieht daraufhin stündlich eine Überfahrt zwischen Friedrichshafen und Konstanz vor. Die letzte Überfahrt beginnt um 19 Uhr, endet um 19:52 Uhr im jeweiligen Hafen der beiden Städte am Bodensee.

Erste Fahrt: 6 Uhr

Letzte Fahrt: 19 Uhr

Als beliebtes Ausflugsziel profitieren die Städte Konstanz und Friedrichshafen im Sommer vermehrt vom Tourismus.

Katamaran Fridolin, vier vor Friedrichshafen. Der pendelt zusammen mit den Schwesterschiffen Ferdinand und Constanze im Stundentakt zwischen Konstanz und Friedrichshafen, den beiden größten Städten am Bodensee. | Bild: Felix Kaestle

Verstärkerfahrten im August:

Deshalb gibt es ab dem ersten August bis zum dritten September dienstags bis samstags jeweils drei Verstärkerfahrten der Katamarane von Konstanz nach Friedrichshafen und wieder zurück.

Die erste Sonderfahrt beginnt um 10:48 am Hafen in Friedrichshafen.

Die letzte Verstärkerfahrten-Fähre legt um 17:48 in Konstanz ab.

Katamaran-Rundfahrten über den Bodensee ab Friedrichshafen

Wer nur die Schifffahrt über den Bodensee genießen möchte, ohne ans andere Ufer zu gelangen, für den lohnt sich die Rundfahrt auf den Katamaranen. Von Friedrichshafen aus sticht die Fähre in See. In insgesamt 45 Minuten geht es entlang des Ufers Richtung Langenargen. Dort wendet die Fähre und hält Kurs auf Manzell, bevor sie wieder im Hafen in Friedrichshafen einläuft. Abfahrt ist ab dem ersten August bis zum dritten September täglich um 13 Uhr in Friedrichshafen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Rundfahrt: 1. August bis 3. September

Wann: 13 Uhr in Friedrichshafen

Dauer: 45 Minuten

Katamaran Konstanz Friedrichshafen: Anreise

Konstanz: Der Katamaran-Anleger befindet sich im Hafen von Konstanz, unmittelbar vor dem Konzil und nur ein paar Meter entfernt von der Imperia.

Adresse Geschäftstelle : Hafenstr. 6, 78462 Konstanz

Tel: 07531 363932-0

Hafenstr. 6, 78462 Konstanz Tel: 07531 363932-0 PKW: Sie können bis zum Bahnhof bzw. zur Hafenstraße fahren. Parkplätze finden Sie in Laufnähe in den Parkhäusern am Fischmarkt, im Parkhaus Marktstätte oder im Parkhaus des Lago Einkaufszentrums. Insbesondere im Sommer ist die Konstanzer Altstadt oft voll und die Parkplatzsuche kann sich schwierig gestalten. Park & Ride-Parkplätze finden Sie am Bodenseeforum in Konstanz. Hier finden Sie Echtzeit-Informationen zur Auslastung aller Parkhäuser und Großparkplätze in Konstanz.

Sie können bis zum Bahnhof bzw. zur Hafenstraße fahren. Parkplätze finden Sie in Laufnähe in den Parkhäusern am Fischmarkt, im Parkhaus Marktstätte oder im Parkhaus des Lago Einkaufszentrums. Insbesondere im Sommer ist die Konstanzer Altstadt oft voll und die Parkplatzsuche kann sich schwierig gestalten. Park & Ride-Parkplätze finden Sie am Bodenseeforum in Konstanz. Hier finden Sie Echtzeit-Informationen zur Auslastung aller Parkhäuser und Großparkplätze in Konstanz. Bus: Die Bushaltestellen „Bahnhof Konstanz“, „Konzilstraße“ und „Theater“ liegen nur wenige Gehminuten entfernt.

Friedrichshafen: Der Katamaran-Anleger befindet sich am Buchhornplatz in der Fußgängerzone.

Adresse Geschäftsstelle : Seestr. 23, 88045 Friedrichshafen

Tel: 07541 971090-0

: Seestr. 23, 88045 Friedrichshafen Tel: 07541 971090-0 PKW: Mit dem Auto steuern Sie die Innenstadt von Friedrichshafen an. In Laufnähe zum Anleger befinden sich die Parkhäuser Altstadt, das Parkhaus am See oder der Seeparkplatz Hinterer Hafen.

Mit dem Auto steuern Sie die Innenstadt von Friedrichshafen an. In Laufnähe zum Anleger befinden sich die Parkhäuser Altstadt, das Parkhaus am See oder der Seeparkplatz Hinterer Hafen. Öffentliche Verkehrsmittel: Die Anlegestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Hafenbahnhof (hier auch Zentraler Busbahnhof der Stadtlinien) und zur Innenstadt und ist daher mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen. Zum Stadtbahnhof Friedrichshafen sind es etwa 15 Minuten zu Fuß.

Katamaran Konstanz Friedrichshafen: Preise

Ab 11,50 € können Sie die Überfahrt mit dem Katamaran genießen. Wer von Friedrichshafen aus in See sticht, um den Tag in Konstanz zu verbringen und am Abend wieder zurückzukehren möchte, für den lohnt sich das Ticket für die Hin- und Rückfahrt ab 22,50 €. Kinder fahren ab 5,60 € und 11 € hin und zurück über den Bodensee. Auch die Fahrradmitnahme ist auf den Katamaranen Friedrichshafen Konstanz kein Problem. Ein Aufpreis von 7,50 € ist für die Mitnahme des Fahrrads zu entrichten. Außerhalb der Hochsaison gibt es oft Sonderangebote und vergünstigte Tickets für Hin- und Rückfahrt, hier gelten aber meist besondere Bedingungen.

Preise Überfahrt:

Einfache Fahrt: ab 11,50 Euro / 5,60 (Kind)

Hin- und Rückfahrt: ab 22,50 Euro / 11,00 (Kind)

Fahrrad: 7,50 Euro Aufpreis

Wer beruflich regelmäßig die Strecke zwischen Konstanz und Friedrichshafen zurücklegt, für den lohnt sich eine Monatskarte ab 149 € oder ein Jahres-Abo ab 122,50 € monatlich.

Touristen profitieren darüber hinaus von den Kombitickets und Ermäßigungen. In den Preisen für den Katamaran Friedrichshafen Konstanz sind bei diesen Tickets, neben der Überfahrt, auch der Eintritt in das Sea Life Konstanz, das Archäologische Landesmuseum Konstanz, das Zeppelinmuseum Friedrichshafen und andere enthalten. Weitere Sehenswürdigkeiten im weiteren Umland wären beispielsweise die karolingische Klosterstadt des Campus Galli und Übernachtungsmöglichkeiten finden Besucher im Camping am Bodensee.