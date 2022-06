Mit einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm, einem gastronomischen Angebot für jeden Geschmack und hunderten von Schiffen auf dem See ist das Seenachtsfest in Konstanz am Bodensee als eines der größten Feuerwerksfeste in Europa bekannt. Schon seit über 65 Jahren wird hier jedes Jahr im August ein Volksfest-Programm geboten, das die Menschen von nah und fern zusammenbringt. Neben dem spektakulärem Feuerwerk treten hier auf einer fast drei Kilometer langen Freiluftbühne Musikbands, Tänzer, Comedians und viele andere auf, während zahlreiche Bodensee-Gastronomen den Seenachtfest-Pilgern ein kulinarisches Angebot bieten.

Parallel zum Konstanzer Seenachtfest findet auch in der benachbarten Schweizer Stadt Kreuzlingen ein großes Volksfest mit Feuerwerk statt. In Kreuzlingen heißt das Seenachtfest Fantastical. Die beiden synchronen Feste am Bodensee ziehen jeden Sommer bis zu 50.000 Besucher an.

Nach zwei Jahre Pause kann man sich auf das Seenachtfest Konstanz 2022 freuen – mit allen bekannten und beliebten Attraktionen, jedoch diesmal mehr auf die Konstanzer Bevölkerung ausgerichtet, so die Ankündigung der Veranstalter.

Seenachtsfest Konstanz 2022 Termin: Wann findet das Fest dieses Jahr statt?

Traditionell findet das Konstanzer Seefest am zweiten August-Wochenende statt. Zwei Jahre lang musste das Volksfest infolge der Auflagen der Corona-Pandemie abgesagt werden, was natürlich zu finanziellen Einbußen für die regionalen Gastronomen, Lieferanten und dem Veranstalter des Volksfestes führte. Jetzt freuen sich die Konstanzer und Besucher darauf, sogar ohne Corona-Einschränkungen wieder ausgiebig am See feiern zu können.

Das diesjährige Fest findet am 13. August 2022 am Bodensee statt. Beginn ist laut Veranstaltern 15 Uhr, das Feuerwerk findet gegen 22.15 Uhr statt.

Seenachtfest Konstanz 2022: Tickets und Preise

Das normale Tagesticket zum Fest gibt es zum Preis von 21,90 Euro. Kinder bis 14 Jahre bezahlen lediglich 3,50 Euro. Ein Familienticket (zwei Erwachsene und eigene Kinder) kann man für 47 Euro erwerben. Tickets gibt es bereits im Online-Shop zu kaufen.

An den Tageskassen bekommt man auch Tickets. Allerdings empfiehlt es sich rechtzeitig anzureisen, da die Besucheranzahl aus Sicherheitsgründen beschränkt ist.

Seenachtfest Konstanz 2022: Veranstaltungsort

Das Fest findet an der Konstanzer Uferpromenade, im Stadtgarten, auf Klein Venedig und in der Hafenstraße statt. Die Uferpromenade verwandelt sich dabei in eine riesige, lange Bühne, auf der Künstler, Akrobaten und Tänzer auftreten und für Begeisterung sorgen. Im Stadtgarten fängt das Fest bereits am 10. August 2022 an.

Klein Venedig ist die Partyzone, wo bis in den späten Abend die Live-Musik spielt, während die Hafenstraße sich in eine Flaniermeile mit einem Markt verwandeln wird, wo man einen gemütlichen Einkaufsbummel machen kann.

Das Programm des Seenachtsfests 2022

Auf mehreren Bühnen am Ufer findet ein großes Open-Air-Festival statt. Hier wird in der Regel neben Live-Musik auch ein Familien- und Kinderprogramm angeboten. Zu den regelmäßigen Auftritten auf der Bühne des Seenachtfests gehören Tänzer und Stelzenläufer, während in den vergangenen Jahren akrobatische Wasserski-Shows auf dem See vorgeführt wurden und ein absoluter Programmhöhepunkt waren. Ob die Wasserski-Show auch 2022 stattfindet, ist noch nicht sicher. Details über das genaue Unterhaltungsprogramm am See werden in Kürze auf der Website des Veranstalters erscheinen (Link: www.seenachtfest.de).

Die Stadt Konstanz plant in diesem Jahr einen verstärkten Fokus auf die Konstanzer Bürger und Vereine. Das heißt, die Veranstalter möchten vor allem lokale Gastronomen, Künstler und Vereine einbinden, damit es zu einem richtigen Konstanzer Fest wird.

Feuerwerk, Gaukler, Familienprogramm und Musik – vielfältiges Programm beim Seenachtfest Konstanz. | Bild: Achim Mende/ Claudie Rindt/ Aurelia Scherrer

Dieses Jahr soll der Stadtgarten im Mittelpunkt stehen und bildet das Herzstück des Festes. Hier wird die Konzertmuschel als Bühne genutzt und insgesamt wird alles einfach, aber stilvoll dekoriert. Im Stadtgarten kommt auch ein Spiel-Paradies für Kinder mit Murmelbahn, Katapult und Barfußpfad.

Im Stadtgarten wie am Ufer treten auch lokale und regionale Bands auf. Namhafte Gastronomen aus Konstanz und der Region, die in kleinen einheitlichen Hütten untergebracht werden, bieten jeweils Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise zu laut den Veranstaltern „erschwinglichen“ Preisen an.

Die Hafenstraße mit Handwerkermarkt soll Spezialitäten aus vier Ländern: Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz anbieten. Die Veranstalter hoffen, entsprechende Händler aus den Ländern zu gewinnen.

Die Partyzone Klein Venedig wird weiterhin auf junge Erwachsene ausgerichtet. Hier soll die See-Oase in das Seenachtsfest-Konzept integriert werden, während die Seestraße Familienmeile bleibt.

Kulinarische Spezialitäten aus eigener Herstellung und aus der Region werden von lokalen Wirten angeboten, die ihren Beitrag zum Umweltschutz leisten: Mit umweltfreundlichen Verpackungen und Mehrweggeschirr.

Seenachtfest Konstanz 2022: Feuerwerk

Der Höhepunkt beim Seenachtfest bleibt weiterhin die halbstündige Feuerwerk-Show im Takt der Musik, eines der größten Seefeuerwerke in Europa. Dieses Jahr freuen sich die Veranstalter KLE Seenachtfest GmbH, dass nach zwei Jahren Pause das große Feuerwerksereignis wieder stattfinden darf. Um 22.15 Uhr soll es losgehen.

Eine Lasershow, die vor ein paar Jahren aus Gründen des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit als Alternative zum Feuerwerk diskutiert wurde, ist jedoch leider nicht möglich, weil dies nur funktioniert, wenn Zuschauer im richtigen Winkel stehen. Auch eine Drohnenshow lässt sich nicht umsetzen, da beim Seenachtfest ein offizielles Flugverbot gilt. Außerdem wäre eine gute Drohnenshow sehr teuer und für den Bodensee nicht wirklich geeignet.

Besonders edel zum Seenachtfest 2022: Schiff mit Gala-Buffet

Vom Partyboot bis zu einem vornehmen Abend in mediterraner Atmosphäre kann man das Seenachtfest-Feuerwerk auch mitten auf dem See erleben. Ob Partyfähre mit DJ oder ein Gala-Buffet mit Sekt und renommierter Gastronomie in einem ganz besonderen Ambiente – die Angebotsvielfalt zum Schlemmen und Feiern ist groß und zahlreiche Schiffe erwarten ihre Gäste an Bord, um die Show am beleuchteten Himmel zu genießen.

Das Motorschiff Österreich beispielsweise bietet ein Vier-Gang-Menü der Spitzenklasse mit Boarding ab Hafen Lindau an, während die MF Euregia die Partyfähre mit Boarding in Friedrichshafen ihre Gäste empfängt. Die MS Überlingen fährt ab Konstanz mit Gala-Büffet und einem Glas Sekt. Das gewünschte Unterhaltungsschiff kann man jetzt schon online buchen.

Seenachtfest Konstanz 2022: Anreise

Am Besten fährt man mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Seenachtfest am Seeufer in Konstanz. An den Haltestellen der Seehas-Linie von Engen nach Konstanz stehen Park&Ride-Parkplätze zur Verfügung. Innerhalb von Konstanz wird außerdem ein Busshuttle eingerichtet, der zum Festgelände fährt. Für Gäste, die aus dem Landkreis anreisen, werden Sonderzüge der SBB eingesetzt.

Weitere Information über die Anfahrt bzw. einen Routenplaner zum Event findet man hier.

Seenachtfest Konstanz 2022: Parken

Die Veranstalter empfehlen, mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren, da die Parkplätze in Konstanz sehr schnell belegt sein werden. Abgesehen von den Park&Ride-Parkplätze in Engen gibt es auch noch in Meersburg einige Stellplätze. Hier können Autofahrer am Fähreparkplatz parken und mit der Fähre nach Konstanz kommen. Dann geht es mit dem Stadtbus Linie 1 weiter.

Unser Tipp: Parken Sie an einer der Bahnhöfe entlang der Bahnstrecke nach Singen (z.B. in Wollmatingen, Radolfzell oder Singen) und mit dem Zug (Seehas oder Regionalexpress) direkt zum Bahnhof am Veranstaltungsgelände fahren.

Seenachtfest Konstanz 2022: Familie und Hund

Das Seenachtfest bietet zwar Familientickets zum Preis von 47 Euro an, allerdings sind Tiere auf dem Eventgelände nicht gestattet. Einem Hund würde es auch sicherlich keinen Spaß machen.

Corona und das Seenachtsfest

Beim diesjährigen Seenachtfest wird erwartet, dass die Corona-Auflagen nicht mehr gelten und dass es deswegen keine Einschränkungen mehr geben wird. Falls das Fest aufgrund einer verschärften Corona-Lage doch ausfallen muss, sollen vorab gekaufte Tickets laut Veranstalter erstattet werden.

Seenachtfest Konstanz: Umfrage 2019

Im Herbst 2019 beteiligten sich 6.157 Bürgerinnen und Bürger von Konstanz an einer Umfrage zum Seenachtfest. Die meisten wünschten sich Veränderungen am Fest – beispielsweise dass das Fest mehr auf die Konstanzer ausgerichtet wird und auch eine bessere Kooperation mit der Nachbarstadt Kreuzlingen. Zudem waren für die Konstanzer sowohl umweltfreundliche Faktoren wie weniger Müll und die ökologische Anfahrt als auch ein günstigerer Eintritt wichtig. Für die meisten Personen war das Feuerwerk der entscheidende Grund, das Fest zu besuchen.

Worauf sich Konstanz 2022 noch freuen kann

Nach langer Pause kann man sich dieses Jahr in Konstanz und der Gegend wieder auf Feste freuen. Neben zahlreichen musikalischen Highlights werden die Weinfeste in und um Konstanz wieder stattfinden und die Veranstalter haben bereits mit den Vorbereitungen begonnen. Einen Überblick der weiteren Feste in Konstanz 2022 haben wir hier zusammengestellt. Für die meisten Urlauber steht vermutlich ein Besuch der weiteren Konstanzer Besuchermagnete wie der Insel Mainau oder dem Sealife-Center Konstanz ganz oben auf dem Programm.