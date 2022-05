Es passiert am vergangenen Samstagabend gegen 18.15 Uhr. Das Thermometer zeigt knapp 20 Grad, der Bodensee ist ähnlich warm. Eine Seniorin will in der Schmugglerbucht in Konstanz schwimmen.

(Archivbild) Die Schmugglerbucht in Konstanz. | Bild: Robert Hahn Bauer | SK-Archiv

„Was dann passiert, ist unklar“, sagt Anika Strack, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen, welche die Rettungseinsätze auf dem Wasser koordinieren. Plötzlich treibt die 82-Jährige bäuchlings und leblos an der Wasseroberfläche.

Dann geht auf einmal alles ganz schnell. Nach Angaben der Polizei sieht eine Frau am Ufer die leblose Gestalt im Wasser. Sofort alarmiert sie über eine Notrufsäule der Björn-Steiger-Stiftung die Rettungskräfte.

Notrufsäulen am Seeufer Auf dem Stadtgebiet Konstanz gibt es 15 Notrufsäulen am Bodenseeufer von der Bernd-Steiger-Stiftung. Im ganzen Landkreis Konstanz sind es 30 Stück, deutschlandweit gibt es etwa 250 Stück, sagt Andreas Mihm von der Bernd-Steiger-Stiftung. Pro Tag würden bundesweit 25 bis 30 Notrufe im Sommer darüber abgesetzt werden. In Konstanz sind die Säulen zudem mit sogenannten Restube ausgestattet. Diese Rettungsgeräte blasen sich bei Kontakt mit Wasser zu einer Art Rettungsschlauch auch. „Die sorgen für 6,5 Kilogramm Auftrieb. Ertrinkende können sich daran also festhalten“, erklärt Mihm.

(Archivbild) Franziska Reimann zeigt an der Notrufsäule auf dem Konstanzer Hörnle das Fach mit den beiden Restubes, die in Not geratenen Schwimmern zugeworfen werden können und sich im Wasser selbst aufblasen. | Bild: Nikolaj Schutzbach | SK-Archiv

Ein Mann wird ebenfalls auf die gefährliche Situation aufmerksam. Er springt ins Wasser und zieht die Seniorin an Land. Sie atmet nicht mehr. Sofort beginnt der Mann mit den Maßnahmen zur Wiederbelebung. Das klappt. Die Frau atmet wieder bis die Rettungskräfte ankommen und übernehmen. „Wie es der Frau jetzt geht, kann ich Ihnen nicht sagen. Es wird noch ermittelt. Daher kann ich Ihnen aktuell keine Auskunft geben“, sagt Strack.

Einer, der sich mit Badeunfällen auskennt ist Clemens Menge, Vorsitzender der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Ortsverband Konstanz. Er kann aber auch nur vermuten, was der Frau passiert ist. „Oft überschätzen sich die Schwimmer oder unterschätzen ihren Kreislauf. Draußen ist es warm, das Wasser dagegen kalt“, sagt Menge. Da könne der Kreislauf schon mal versagen. „Gerade ältere Menschen unterschätzen das“, betont er.

Der DLRG-Vorsitzende Clemens Menge zeigt ein Restube – hier im aufgeblasenen Zustand. Ertrinkende oder Retter können sich im Wasser daran festhalten | Bild: Nikolaj Schutzbach

65-Jährige ertrinkt bei Berlingen

Nicht immer gehen solche Unglücke wie am Samstag, 21. Mai, daher gut aus. Denn nur wenige Kilometer weiter ertrinkt am gleichen Tag eine 65-jährige Frau. Das geht aus einer Polizeimeldung der Kantonspolizei Thurgau hervor.

Kurz nach 16 Uhr sei die 65-Jährige in Schweizer Berlingen (gegenüber der Insel Reichenau) beim Chloose-Park ins Wasser zum Baden gegangen. Plötzlich treibt die Frau regungslos im Wasser. Taucher können sie bergen, Reanimierungsversuche durch einen herbeigerufenen Rettungsdienst scheitern jedoch. Die Frau ist laut Polizeimeldung noch am Unfallort verstorben.

Clemens Menge weiß, wie schnell so eine Situation tragisch enden kann. Umso mehr freut es ihn, dass die 82-jährige Schwimmerin aus der Konstanzer Schmugglerbucht gerettet werden konnte. „Die Ersthelfer haben goldrichtig reagiert“, sagt Menge und gibt Tipps, was Ersthelfer vor Ort machen können.

So können Helfer Leben retten