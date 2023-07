Sicher ist: Auch in den kommenden Jahren wird das Seenachtfest, das manche auch Seenachtsfest nennen, stattfinden. Die neuen Veranstalter haben einen Vierjahres-Vertrag mit der Stadt Konstanz. Das bedeutet: Das Unternehmen KLE Seenachtfest GmbH organisiert die Traditions-Veranstaltung auch in den Jahren 2023, 2024 und 2025. Wie es danach in Konstanz weitergeht, ist momentan noch Zukunftsmusik.

Wann findet das Seenachtfest statt?

Das Seenachtfest am Konstanzer Bodenseeufer geht immer am zweiten August-Wochenende über die Bühne. Das heißt: Am Samstag, 12. August 2023, sind ab 14 Uhr die Kassen geöffnet – für alle, die noch kein Ticket im Vorverkauf erworben haben; auch der Eintritt auf das Festgelände ist ab diesem Zeitpunkt möglich. Zum Festgelände zählt die gesamte Ufermeile von der Seestraße ab Hebelstraße über Stadtgarten und Hafenstraße bis Klein Venedig an der Schweizer Grenze.

Das Programm vom Seenachtfest 2023

Das Konstanzer Seenachtfest 2023 bietet ein facettenreiches Programm für die Besucherinnen und Besucher, das um 15 Uhr beginnt. Die Seestraße bleibt Familienmeile mit Live-Musik, zahlreichen Spielstationen und Straßenkünstlern, während der Stadtgarten auch beim Seenachtfest noch Gartenfest-Charakter haben soll. Höhepunkt im Stadtgarten soll um 20.15 Uhr der Auftritt von Guildo Horn & Die orthopädischen Strümpfe sein.

Auf Klein Venedig, wo die bestehende See-Oase gezielt integriert wird, geht es erst ab 18 Uhr mit Elektro los. Wir zeigen Ihnen in dieser Übersicht wie das Programm am Samstag, den 12. August aussieht. Veranstaltungsende ist übrigens erst um 2 Uhr in den frühen Morgenstunden des Sonntags, 13. August. Lediglich auf der Familienmeile Seestraße ist bereits um Mitternacht Schluss.

Wie Feuer und Wasser: Die Verantwortlichen für das Konstanzer Seenachtfestes (von links) Benjamin Wille von Radio 7 sowie Tommy Spörrer, Elke Cosmo und Frank Schuhwerk von KLE spielen jetzt schon mit dem kühlen Nass, denn Pyrotechniker Joachim Berner (rechts) hat sein diesjähriges Feuerwerk „Der Himmel brennt“ betitelt. | Bild: Scherrer, Aurelia

Keine Frage: Der Höhepunkt ist das Feuerwerk

Dass es beim kommenden Seenachtfest ein Feuerwerk auf dem Bodensee geben wird, steht für die Veranstalter außer Frage – trotz aller Klimaschutz-Debatten. Für Tommy Spörrer von KLE gibt es nur einen, der das Musik-Feuerwerk zündet: „Selbstverständlich Joachim Berner. Das ist sein Feuerwerk, sein Baby. Er wäre zutiefst bekümmert, wenn er das größte See-Feuerwerk in Deutschland nicht zünden dürfte.“

„Dieses Mal fangen wir an“, stellt Pyrotechniker Joachim Berner fest. Gegen 22.15 startet er sein musiksynchrones Feuerwerk, das von drei Schiffen gezündet wird, denn nur so „kann es breiter und die Effekte besser verteilt werden mit einer zentralen Mitte“, beschreibt er.

Beim dritten Song experimentiert Pyrotechniker Joachim Berner. Um ganz neue Feuerwerks-Effekte zu erzielen, hat er handgefertigte Feuerwerksbomben bei einer Manufaktur in Neapel in Auftrag gegeben. „Sie sind extrem hell und kreisrund. Das bekommt man nicht auf dem Markt“, so Berner. | Bild: Scherrer, Aurelia

Sieben unterschiedliche Musiktitel hat er gewählt. „Mein Motto: Der Himmel brennt“, erzählt Berner mit einem Augenzwinkern. Anschließend kommen die Schweizer Pyrotechniker zum Zug, wobei das Himmelsspektakel letztlich in einem gemeinsamen Finale gipfelt.

Feiern Konstanz und Kreuzlingen gemeinsam?

Wie es künftig mit einer Zusammenarbeit zwischen den Seenachtfest- und den Fantastical-Organisatoren aus der Schweiz aussieht, bleibt weiterhin unklar. „Wir sind immer offen“, sagt Veranstalter Tommy Spörrer. „Wir sind in Kontakt mit dem Kreuzlinger Orga-Präsidenten Markus Baiker.“ Doch in diesem Jahr feiern die Nachbarstädte nach wie vor getrennte Feste: Die Konstanzer das Seenachtfest und die Kreuzlinger das Fantastical.

Anfahrt zum Seenachtfest und Abfahrt nach dem Feuerwerk

Wie immer empfehlen die Veranstalter die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs. Neu in diesem Jahr: Das Seenachtfest-Ticket ist als Kombiticket in allen Nahverkehrszügen und Regionalbussen im Gebiet des Verkehrsverbunds Hegau-Bodensee (vhb) sowie in den Stadtbussen Konstanz, Radolfzell und Singen gültig, wie KLE-Pressesprecherin Elke Cosmo mitteilt.

Für Bahn- und Schiffsreisende ändert sich rein gar nichts. Die Gäste, die den Konstanzer Stadtbus nutzen, dürfen sich freuen. Im vergangenen Jahr mussten sie bis zum Zähringerplatz laufen, um nach dem Fest nach Hause zu gelangen. Dieses Mal wird die Dreh- und Angelscheibe für den Roten Arnold wieder der Sternenplatz sein, der wesentlich zentraler am Festgelände liegt. Die Seenachtfest-Besucher sparen sich also auf ihrem Nachhauseweg einige Meter Fußmarsch.