Den Eurovision Song Contest in Liverpool haben wir hinter uns, die deutsche Band Lord of the Lost belegte den letzten Platz. Es blieb also bei den bisher zwei deutschen Siegen von Nicole (1982) und Lena (2010).

Dafür ist manchen Fans der 7. Platz noch lebhaft in Erinnerung, den Guildo Horn vor 25 Jahren, am 9. Mai 1998, in Birmingham mit „Piep, piep, piep – Guido hat euch lieb“ belegte. Und der laut englischer Presse den Vorwurf widerlegte, die Deutschen hätten keinen Humor.

Feier mit Wurst und Nussecken

Um das mitzuerleben hatten sich wie in den Anfangsjahren des Fernsehens Tausende in Kneipen, auf Garten- und Straßenfesten um Großbildschirme geschart. Die größte Fete lief mit Hunderten von Fans auf dem Rasen des SC Lauchringen. Sie feierten mit Bier, Cola, Wurst und den unvermeidlichen Nussecken.

Guildo Horn 1998 bei der Generalprobe zum Grand Prix d‘Eurovision in Birmingham. (Archivbild). Auch im Kreis Waldshut verfolgten Tausende Fans den Auftritt des Schlagersängers mit. | Bild: Katja_Lenz

Und auf dem Viehmarktplatz in Waldshut zeigten bis Mitternacht 300 Leute Präsenz, um den „Meister“ und dessen Abschneiden beim Grand Prix zu erleben. Der „Rheinische Hof“ sowie das damalige Bistro wie das damalige Musikhaus „Amadeus“ hatten die Gemeinschaftsparty für die Guildo-Fans organisiert.

Sie fand ihren Höhepunkt, als Guildo zur Musik seiner Begleitband Die orthopädischen Strümpfe mit einem rundum gelungenen Auftritt über die englische Bühne tobte. Auf sein „Guildo hat euch lieb“ sang die Menge im Refrain „Wir haben Guildo lieb“ zur Antwort. Für die übrigen 24 Beiträge interessierte sich die Mehrheit des auf Spaß eingestellten Publikums eher nebenher.

Spaß ist wichtiger als die Platzierung

Den schrägen Kultstar Guildo Horn hören, miteinander spaßen und lachen erschienen als Kernpunkt der ausgelassenen Party. Und so nahms auch niemand krumm, dass der „Meister“ bei der Endauszählung kurz vor Mitternacht „nur“ auf dem siebten Platz landete.

Jeder Länderpunkt für Guildo, besonders die von der Schweiz gegebene Höchstpunktzahl, wurde beklatscht und ausgiebig bejubelt. Keine Punkte taten dem Spaß um des Spaßes Willen auch keinen Abbruch. Übrigens: Den damals noch Grand Prix Eurovision de la Chanson genannten Wettbewerb gewann die israelische Popsängerin Dana International mit ihrem Lied „Diva“.