Konstanzer Weinfest

„Ein Prosit der Gemütlichkeit“, schallt es pünktlich zum Beginn der Sommerferien über den Konstanzer Stephansplatz. Der Grund: Das viertägige Konstanzer Weinfest hat begonnen und lockt bis einschließlich Samstag, 29. Juli 2023, tausende Besucher in die Konstanzer Altstadt.

Allensbacher Seetorfescht

Die Fans von Freiluftfesten haben allerdings an diesem Wochenende die Qual der Wahl, denn vom 28. bis 30. Juli 2023 wird in Allensbach das 30. Seetorfescht auf und um den Rathausplatz gefeiert. Das Besondere dieses Festreigens am Gnadensee ist das traditionelle Fischerstechen an der Stedi am Samstag, 29. Juli, um 15 Uhr, das jede Menge Gaudi verspricht.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln entspannt zu den Festen Alle Veranstalter raten den Besuchern, das Auto stehen zu lassen und den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Parkplätze sind stets Mangelware. Und wer ein Gläschen Wein genießen möchte, sollte ohnehin auf das Autofahren verzichten, schließlich liegt die Promillegrenze bei 0,5. Bereits ab 0,3 Promille können Bußen drohen, wenn der Autofahrer beispielsweise den Verkehr gefährdet. 0,0 Promille heißt es übrigens für Fahranfänger in der Probezeit und Verkehrsteilnehmer unter 21 Jahren.

Reichenauer Weinfest

Danach geht es ein paar Wellenschläge weiter auf die Insel Reichenau. Dort findet vom 4. bis 6. August 2023 am Yachthafen Herrenbrücke in Mittelzell das Reichenauer Wein- und Fischerfest statt. Vereine zeichnen für diesen Freiluftreigen verantwortlich, bei dem die insulanischen Weine der Winzergenossenschaft im Vordergrund stehen. Auch kulinarisch gibt es nicht nur die üblichen Standards, sondern Reichenauer Klassiker wie beispielsweise der Rettich, der mit einer umgebauten Nähmaschine geschnitten wird, fangfrische Fischvariationen sowie Salate direkt von den Reichenauer Feldern.

Gassenfreitag in der Niederburg

Nicht zu vergessen sind die Gassenfreitage, die bis Oktober jeden ersten Freitag im Monat von 18.30 bis 22 Uhr im ältesten Konstanzer Stadtteil, der Niederburg, stattfinden. Die Geschäfte sind geöffnet und auch Live-Bands treten auf. Der nächste Gassenfreitag findet am 4. August statt.

Stadtgartenfest und Seenachtfest

Am Mittwoch, 9. August 2023, geht es in Konstanz mit dem Stadtgartenfest gleich weiter mit dem Sommer-Feten-Reigen. Bis einschließlich Freitag, 11. August, spielt hier die Musik direkt am Konstanzer Trichter. Höhepunkt ist am Samstag, 12. August, das Konstanzer Seenachtfest mit dem bekannten Musik-Feuerwerk. Wer lieber jenseits der Grenze mit den Kreuzlinger Nachbarn das Glas erheben möchte, kann das Seenachtfest-Pendant namens Fantastical genießen.

Weitere Feste in den Sommerferien

Mit diesem größten Freiluftfest ist aber noch lange nicht Schluss, denn vom 17. bis 20. August wird beim Konstanzer Fährehafen das kleine, eher familiäre Staader Hafenfest auf dem William-Graf-Platz gefeiert.

Eine Woche später – konkret vom 25. bis 27. August – kommen beinahe alle Dingelsdorfer und Besucher aus dem Umland zum Herbstfest des Musikvereins Dingelsdorf auf dem Kronenplatz zusammen. Ideal: Die Bushaltestelle liegt direkt am Festplatz.

In Wollmatingen spielt die Musik vom 1. bis 3. September rund um die Hochstatt. Das traditionelle Straßenfest findet im Engelsteig zwischen Kindlebild- und Radolfzeller Straße statt.

Zum Ende der Sommerferien gibt es für alle Mädchen und Jungen noch einen Höhepunkt: Das Konstanzer Kinderfest am Samstag, 9. September, von 11 bis 17 Uhr im Konstanzer Stadtgarten.

Gute-Zeit-Festival

Die Kinder müssen dann zwar wieder die Schulbank drücken, aber weiter geht es im Festprogramm mit dem Gute-Zeit-Festival am 16. September auf dem Areal Klein Venedig in der Konstanzer Innenstadt. Ein Schmankerl für junge und jung gebliebene Elektro-Fans.

Konstanzer Suserfest

Danach folgt eine kleine Erholungspause, bis das älteste Konstanzer Straßenfest an den Start geht: Das Suserfest auf dem Augustinerplatz vom 29. September bis 1. Oktober, das den jungen Wein in den Vordergrund rückt.

Wer bei den Veranstaltungen nun das Konstanzer Oktoberfest erwartet, wird leider enttäuscht, denn 2022 fand die etablierte Veranstaltung das letzte Mal statt. Festwirt Hans Fetscher hat aufgehört. Ob ein anderer Betreiber zukünftig wieder ein Oktoberfest ausrichten wird, steht derzeit noch nicht fest.

Sollte jemand dennoch unter Fest-Entzug leiden: Die Pause dauert keine zwei Monate. Bereits am 30. November beginnt der Weihnachtsmarkt am See, der bis zum 22. Dezember 2023 dauert.