Kreuzlingen vor 2 Stunden

40.000 Besucher feiern beim Fantastical 2022 „ein friedliches Fest“

12.000 Besucher am Freitag, 28.000 Besucher am Samstag – das ist die Bilanz des Fantasticals in Kreuzlingen. Was haben die Gäste entlang des Schweizer Bodenseeufers erlebt? Was wurde den Besuchern geboten?