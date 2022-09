Freunde von Bier, Festzelt-Stimmung und Mallorca-Stimmungs-Hits können jetzt quasi mehr als drei Wochen durchfeiern. In der Bodensee-Arena startet am Freitag, 9. September, das Kreuzlinger Oktoberfest gleich mit einem Kracher: Mickie Krause, einem bekannten Künstler der Mallorca- und Aprés-Ski-Party-Szene.

Auf dem Konstanzer Areal Klein Venedig, also nur wenige Meter neben der Arena auf der Schweizer Seite, wird vom 16. September bis 3. Oktober das Deutsch-Schweizer Oktoberfest gefeiert.

Die Vorsitzenden zweier Fußball-Vereine haben im vergangenen Jahr das kleine Kreuzlinger Oktoberfest erfolgreich aus der Taufe gehoben. In diesem Jahr trumpfen sie erneut mit bekannten Namen auf: Mickie Krause ist gleich der große Name des Auftaktabends am Freitag, 9. September, wobei Musiker Chris Metzger die Wartezeit auf Krauses Auftritt verkürzen wird. Am Samstag, 10. September, kommt die Partyband Hofbräu-Regiment.

Mia Julia und Peter Wackel – vom Ballermann an den Bodensee

Am darauffolgenden Wochenende lassen die Kreuzlinger es dann nochmals krachen: Erst tritt am Freitag, 16. September die Showband 7 Promille und dann das Mallorca-Sternchen Mia Julia auf.

Mia Julia steht beim Kreuzlinger Oktoberfest auf der Bühne. | Bild: Dominik Fries | SK-Archiv

Am letzten Veranstaltungstag – Samstag, 17. September – wollen die Lollies und Mallorcas Beach-Botschafter Peter Wackel nochmal kräftig einheizen. Weitere Infos und Tickets zum Schweizerischen Event gibt es auf deren Homepage.

Der deutsche Sänger Peter Wackel tritt im Bierkönig auf. Er gehört zu den bekanntesten deutschen Sängern an der Playa de Palma. | Bild: Clara Margais/dpa/SK-Archiv

Genau an dem Wochenende 16. und 17. September könnten Festzelt-Fans Entscheidungsschwierigkeiten haben, denn dann beginnt auch das Deutsch-Schweizer Oktoberfest auf dem nebenliegenden Konstanzer Areal Klein Venedig.

Es ist seit etwa zwei Jahrzehnten schon fester Bestandteil des Konstanzer Veranstaltungsgelände, ist in diesem Jahr allerdings etwas geschrumpft. Vor der Pandemie lockte die Großveranstaltung mit großen Namen und zwei Festzelte plus Biergarten. Jetzt wird lediglich ein Festzelt aufgebaut; ein Festumzug durch die Stadt zum Auftakt wird es ebenfalls nicht geben.

Beatrice Egli singt beim Konstanzer Oktoberfest

Dafür wird auf Konstanzer Seite länger gefeiert, und zwar bis einschließlich 3. Oktober von mittwochs bis sonntags. Während die Kreuzlinger bekannte deutsche Künstler engagiert haben, setzen die deutschen Veranstalter auf Schweizer Qualität. Zu Gast ist am Mittwoch, 21. September, nämlich Beatrice Egli und die Schweizer Band Fäaschtbänkler reisen am 28. September nach Konstanz ein.

Beatrice Egli singt beim Konstanzer Oktoberfest in Konstanz. | Bild: (Archivbild) Jäckle, Reiner

Die Regional-Matadoren, wie Radolfzeller Froschenkapelle (16. und 17. September) und Papi‘s Pumpels (22. September), spielen auch wieder in Konstanz und Chris Metzger, den die Kreuzlinger zum Warming-up für Mickie Krause gebucht haben, ist mehrmals auf dem Konstanzer Fest zu erleben.

Berühmte Größen, wie sie schon mal in Konstanz waren, darunter Höhner oder die Geschwister Hofmann, sind dieses Mal nicht von der Partie. Den traditionellen Fassanstich leistet Festwirt Hans Fetscher selbst und – so der aktuelle Stand – ohne politische Lokalprominenz. Das komplette Programm finden Sie auf der Homepage des Deutsch-Schweizer Oktoberfest in Konstanz.