Schmankerl, Fahrgeschäfte und ausgelassene Festzeltstimmung vor der See- und Alpenkulisse. Rund 100.000 Besucher zählt das Deutsch-Schweizer Oktoberfest in Konstanz, das jährlich für drei Wochen im September direkt an der Schweizer Grenze stattfindet und neben zahlreichen Fahrgeschäften auch die größte Party mit Top-Live-Musik im Festzelt in der Vierländerregion bietet. Die wichtigsten Infos zum Konstanzer Fest in der Übersicht.

Festzeltparty am Bodensee beim Deutsch-Schweizer Oktoberfest

Der traditionelle Festumzug und der Fassanstich läuten jedes Jahr im Herbst den Startschuss für drei Wochen ausgelassene Party in den zwei Festzelten auf dem Oktoberfest Konstanz am Bodensee ein. Angeführt von Miss und Mister Oktoberfest auf den Pferdewagen ziehen Trachtengruppen aus Konstanz und Umgebung, Musikvereine und Fahnenschwinger vom Münsterplatz in Konstanz auf das Festgelände “Klein Venedig“. In den beiden Bierzelten, der Paulaner Festhalle und dem Fürstenberg Festzelt, wird den Gästen auf rund 6.200 Sitzplätzen Live-Musik, Oktoberfeststimmung, Schmankerl und ausreichend Party geboten. Tische für beide Festzelte können auf der offiziellen Oktoberfest-Konstanz-Seite reserviert werden.

Aus dem Fürstenberg-Festzelt des Oktoberfest in Konstanz. | Bild: Ahlebrandt, Sylvia

Oktoberkinderfest & Blasmusikwettbewerb: die Events auf dem Oktoberfest in Konstanz

Das Konstanzer Volksfest will Schunkelspaß auf “Konschtanzer Art“ bieten und lädt Kinder, Frauen, Männer und Familien zu verschiedenen Events auf den Festplatz “Klein Venedig“ ein. Dieser liegt, und das ist eine echte Besonderheit des Konstanzer Oktoberfestes, direkt am Ufer des Bodensees!

Oktoberkinderfest: Das Oktoberkinderfest wird in der Regel am zweiten Sonntag des Oktoberfestes ausgerichtet und unterhält die Kleinen mit einem Musical, Kinderschminken, einem Fanfarenzug und diversen weiteren Stationen. 2022 wird der kleine Drache Kokosnuss im Kindermusical Kinder ab 4 unterhalten.

Blasmusikwettbewerb: Fester Programmteil des Konstanzer Festes ist auch der internationale Blasmusikwettbewerb, der 2022 bereits zum achten Mal stattfindet. 45 Minuten haben die teilnehmenden Musikvereine Zeit, um sich in Bühnenpräsenz, Unterhaltung des Publikums und beim Marsch, der Polka, einer solistischen Nummer und dem Pflichtstück von der Jury unter die Lupe nehmen zu lassen. Gemeinsam mit dem Publikum wird ein Sieger ermittelt, der einen Auftritt und einen Gutschein für das Musikhaus erhält, welches die Veranstaltung präsentiert und sponsert.

Das Deutsch-Schweizer Oktoberfest – aus dem Paulaner Festzelt. | Bild: FEZE

Konstanzer Damenwiesn & Wiesn Golfturnier

Konstanzer Damenwiesn: Die Konstanzer Damenwiesn wurde nach dem Vorbild der Münchner Damenwiesn 2011 gegründet und ist ein “Ladies-only“-Event auf dem Konstanzer Oktoberfest. Der Verein engagiert sich sozial und lässt Spendeneinnahmen der Wohlfahrt, Jugend- und Altenhilfe zukommen. In der Regel spenden auch die Festwirte beim Event pro verkaufter Maß einen Betrag, um die ausgewählten sozialen Projekte zu unterstützen.

Wiesn Golfturnier: Oktoberfest-Kultur und Sport vereint das Wiesn Golfturnier auf dem grünen Platz. Neben dem Golf-Kurs gilt es in der Regel auch diverse Motto-Stationen mit Zusatzdisziplinen zu absolvieren.

Fahrgeschäfte & Biergarten auf dem Konstanzer Oktoberfest

Besucher, die Spaß und Nervenkitzel suchen, finden im Vergnügungspark beim Autoscooter oder den Fahrgeschäften, den Losbuden und Schießwagen Abwechslung. Zwei Unternehmen aus der Region bieten den Besuchern ein vielfältiges Angebot. Im Ruppaner Biergarten gibt es Bierspezialitäten der Brauereifamilie Ruppaner auf dem Deutsch-Schweizer Oktoberfest in Konstanz.

Bierwertmarken können bereits vorab erworben werden. Eine Marke kostet 9,00 Euro. 0,80 Euro fallen als Bedienungsgeld zusätzlich an und sind noch nicht inkludiert.

Mit dem Katamaran zum Konstanzer Oktoberfest in Konstanz. | Bild: Katamaran-Reederei Bodensee GmbH & Co. KG

Tipps zur Anfahrt zum Konstanzer Oktoberfest: Lage und Anreise

Die Veranstalter empfehlen die Anreise über die öffentlichen Verkehrsmittel. Bahnhof, Hafen und zentrale Bushaltestelle liegen in der Nähe des Festgeländes. Als öffentliche Verkehrsmittel stehen die An- und Abreise mit dem BSB-Kursschiff zur Verfügung. Die Fahrt kann bei den Bodensee-Schiffsbetrieben gebucht werden. Außerdem kann ein Kombiticket aus Schiffsfahrt und Eintritt für das Oktoberfest gekauft werden. Das Katamaran-Kombiticket kostet 25 Euro und enthält Hinfahrt, Rückfahrt um 0:00 Uhr ab Konstanz Hafen, den garantierten Eintritt inkl. garantiertem Sitzplatz (1 Oktoberfest-Zugangsband) und einen anrechenbaren Speisegutschein im Wert von 5 € im Paulaner Festzelt.

Die Buslinie 1 fährt vom Bahnhof in Konstanz beispielsweise nach Staad, von dort geht es per Fähre weiter nach Meersburg. Die Zeiten der Fähre finden sich auf der Webseite des Veranstalters, außerdem pdfs mit den Fahrplänen für Buslinien, Fähr-Fahrpläne und den Katamaran-Fahrplan.

Für Anreisen mit einer größeren Gruppe mit dem Bus ist der Busparkplatz “Döbele“ am Rand der Altstadt zu empfehlen. Er liegt etwa 500 m von der Altstadt entfernt. Mobilitätseingeschränkte Personen können zwei Stellplätze in der Hafenstraße am Veranstaltungsgelände nutzen.