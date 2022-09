Staader Hafenfest

(Hier geht‘s zur Bilanz der Veranstalter.)

Im Konstanzer Stadtteil Staad startete am Donnerstag, 18. August, das Hafenfest. Obwohl sich zum Auftakt der Sommer kurzzeitig verabschiedete, machten die Besucher das Beste aus der Situation, wie diese Bilder-Story vom ersten Abend zeigt.

Auch am zweiten Festtag drehte sich in Staad alles um Geselligkeit, Getränke und Geschunkel vor der Bühne des Hafenfests. An diesem Abend konnte auf Schirme und Regenjacken verzichtet werden. Hier gibt es alle Fotos vom Freitag, 19. August.

Und auch am Samstag, 20. August, wurde wieder auf dem William-Graf-Platz unweit des Konstanzer Fähranlegers gemeinsam gefeiert. An diesem Festtag ließ sich auch die Sonne blicken und Einheimische sowie Besucher hatten eine gute Zeit.

Die Stimmung erreicht am Samstagabend, 20. August, auf dem William-Graf-Platz ihren Höhepunkt. | Bild: Hanser, Oliver

Dingelsdorfer Herbstfest

(Hier geht‘s zur Bilanz der Organisatoren.)

Auch Dingelsdorf feiert wieder! Zwei Jahre lang musste das Dingelsdorfer Herbstfest pausieren. Doch am Freitag, 26. August, wurde auf dem Dorfplatz wieder gemeinsam gefeiert. Hier sind die besten Bilder des Auftakts im Konstanzer Teilort.

Nach einer verregneten Nacht und einigen Schauern am Samstag, 27. August, konnte die stimmungsvolle Veranstaltung weitergehen. Obwohl das Wetter zu Beginn des Wochenendes nicht mitspielte, kamen die Besucher zumDingelsdorferHerbstfest.

Das Herbstfest in Dingelsdorf ging am Sonntag, 28. August, zu Ende. Aber auch am letzten Tag des beliebten Fests, nutzten viele noch die Chance für einen Besuch auf dem Dorfplatz und stöberten an den Flohmarktständen. Hier sind die Bilder des Tages.

Trotz nahendem Gewitter herrscht auf dem Dingelsdorfer Herbstfest super Stimmung am ersten Abend. | Bild: Hanser, Oliver

Wollmatinger Dorffest

(Hier geht‘s zur Bilanz des ausrichtenden Vereins.)

Zuletzt feierte Wollmatingen sein Dorffest im Jahr 2019. Jetzt geht es endlich wieder los! Am Freitag, 2. September, wurde wieder auf dem Engelsteig gefeiert. Die Wollmatinger konnten es kaum noch erwarten und strömten auf das Festgelände. Alle Bilder des Abends.

Auch am Samstag, 3. September, kamen Wollmatinger sowie Gäste aus Konstanz und Umgebung auf dem Engelsteig zusammen. Und wie war die Stimmung auf dem Festgelände unter den Helfern und den Vereinen? Das zeigen Bilder vom zweiten Festtag.

Noch einmal die Atmosphäre beim Fest im Herzen von Wollmatingen genießen – das wollten die Besucher am Sonntag, 4. September. Bei bestem Spätsommerwetter kamen Gäste aus ganz Konstanz zum Frühschoppen. Hier sind die Bilder vom dritten und letzten Tag.