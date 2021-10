von Philipp Schulte

Peter Wackel – eine Zeitung nannte ihn mal den „Partynator aus Bubenreuth“ – steht auf der sogenannten Schinkenstraße und singt in die Kamera seines Smartphones. Die Schinkenstraße ist eine der zwei wichtigsten Partystraßen der Playa de Palma auf Mallorca – die andere: die Bier­straße –, und der gebürtige Franke Wackel, der eigentlich Steffen Peter Haas heißt, nimmt ein Video für Instagram auf. Der Sänger posiert vor dem Schild des populären Lokals „Bierkönig“, das ihn überragt wie ein Alpengipfel seine Vorberge. Nach 658 Tagen Corona-Pause tritt er wieder in der Partylokalität auf: Olé olé und schalalala!

So war es vor Corona: Peter Wackel singt im rappelvollen Bierkönig. | Bild: dpa

Peter Wackel, Lorenz Büffel, Honk, Ingo ohne Flamingo, Almklausi: nur fünf Namen, die sich an der Partymeile Ballermann etabliert haben. Die Gute-Laune-Welt zählt an die 40 Sterne und Sternchen, die normalerweise auf Mallorca einen Teil ihres Geldes verdienen, zwischen 500 und 10.000 Euro für 30 bis 45 Minuten Show. Im Bierkönig sowie in den ebenfalls beliebten Lokalen „Megapark“ und „Oberbayern“ sorgten sie vor Corona zwei, drei Mal die Woche für Rambazamba. Die Zahl der Partysänger hat sich Experten zufolge in den vergangenen Jahren verdoppelt; und zahlreiche Newcomer drängen vom Vor- ins Hauptprogramm.

Asyl für den Party-Schlager

Seit ein paar Wochen sind auch auf Mallorca wieder Schlagerstars auf Plakaten zu sehen, die ihre Auftritte ankündigen. Im Bierkönig steht an einem Augustnachmittag in schwarzen Buchstaben auf grünem Hintergrund: „Peter Wackel, Samstag live, Beginn 17 Uhr“. Darüber ist der Entertainer mit hochgestreckten Armen abgebildet. Die Titel der gängigen Szene-Hits passen auf ein T-Shirt: „Saufen morgens, mittags, abends“, „Schatzi schenk mir ein Foto“, „Heimweh nach der Insel“, „I love Malle“. Liedtexte, die in Deutschland mitunter als asozial gelten, schlagen auf Mallorca ein. Der Party-Schlager erhält auf der Insel Asyl – er hat hier seine Heimat.

Menschen gehen vor dem Lokal Bierkönig auf Mallorca. Seit 20. Mai durfte die Disko nach Monaten wieder ihre Tore öffnen. In ein paar Tagen darf darin auch wieder getanzt werden. | Bild: dpa

Doch auch in der Party-Welt ist nichts mehr so, wie es vor Corona einmal war. Es ist eine Branche, die seit Ischgl streng beobachtet wird. Schlagersänger setzten früher auf Nähe: Hüpfen, einhaken, abklatschen. Die erste Reihe gab die Stimmung nach hinten weiter. Nun müssen die Sänger mit zehn Meter Abstand von der Bühne aus animieren, wie ein Fußballtrainer, der seine Coaching-Zone nicht verlassen darf.

Im Mai – kurz vor Beginn der Hochsaison – öffnete der Bierkönig nach mehr als 14 Monaten Pause erstmals wieder. Es war die einzige der größeren Locations, die diesen Schritt wagte. Auf 5000 Quadratmeter feierten sonst bis zu 4500 Menschen dicht gedrängt an Stehtischen – heute dürfen nur 700 in zwölfköpfigen Gruppen auf Bierbänken Platz nehmen. Früher musste das Personal einige Gäste um 5 Uhr mit einem Wasserschlauch rausjagen, heute ist spätestens um 2 Uhr Zapfenstreich.

Kampf gegen Touri-Exzesse

Das sind Corona-Auflagen der Regionalregierung der Balearen, die diese zum Teil speziell für die Partymeile Ballermann erlassen hat. In den Straßenzügen am fünf Kilometer langen Strand von Palma sollen Exzesse unterbunden werden. Die sorgten diesen Sommer womöglich dafür, dass die Inzidenz stieg und die deutsche Regierung Mallorca wie ganz Spanien im Juli zuletzt gar zum Hochrisikogebiet erklärte.

Seit gut drei Wochen steht das Land nicht mehr auf der Liste, Spanien hat seine fünfte Welle hinter sich. Gut 85 Prozent der Hotels auf Mallorca sind geöffnet. Die Inzidenz liegt landesweit bei unter 30, die der Balearen bei rund 40. Die Corona-Klinikbetten auf den Inseln sind nur zu rund 10 Prozent ausgelastet. Trotzdem ist Vorsicht geboten, der „Bier­könig“ hat sich zusätzliche Regeln gegeben: Jeder Gast muss sich online registrieren und am Eingang einen QR-Code vorzeigen.

Ein gewohntes Bild in der Corona-Zeit: Der Bierkönig und die Bars nebenan sind geschlossen. Weit und breit keine Touristen. | Bild: dpa

Wackel, der fränkische Lokalmatador, erzählt, zweieinhalb Stunden vor seiner ersten Comeback-Show Anfang August hätten 150 Fans vor dem Lokal angestanden. Folge: ein Einlassstopp. Wackel sang alle seine Songs in einem Medley in 45 Minuten. Die Menschen schunkelten und grölten „I love Malle“, „Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr“, „Ich verkaufe meinen Körper“ mit. Nach der Show sagte der Sänger: „Es ist wichtig, dass überhaupt wieder etwas geht.“ Mallorca ist für ihn wieder so richtig im Jahr, döpp döpp.

Abifahrt ohne Abi

Die Krise trifft Wackel in einem Jubiläumsjahr: Seit 25 Jahren ist sein Hauptberuf Schlagersänger. Sein Abitur machte der heute 44-Jährige einst nicht fertig – und fuhr trotzdem mit auf Abifahrt nach Cala Rajada im Nordosten Mallorcas. Dort stellte er sich an die Brüstung eines Hotelbalkons und trällerte ein paar Lieder. Passanten reichten Bierdosen als Gage. Damals hatte Wackel lange Haare und stand eigentlich auf Heavy-Metal. So fing er an.

Tanzen ab 8. Oktober Erstmals seit dem Ausbruch von Corona vor eineinhalb Jahren dürfen Clubs und Discos auf Mallorca ab dem 8. Oktober wieder ihre Tanzflächen öffnen, so kündigte es der regionale Tourismusminister Iago Negueruela an. „Die Balearen kehren praktisch zur Normalität zurück“, sagte er. So ganz normal wird es aber dann doch noch nicht zugehen, denn wer tanzen will, muss Maske tragen. Wer nicht tanzt, sondern am Getränk nippt, muss sitzen. (dpa)

2019 dann, vor der Pandemie, hatte Wackel 200 Auftritte in Deutschland und auf Mallorca: Mehr geht bei der Hin- und Herfliegerei kaum. Vergangenes Jahr waren es noch 30 Gigs – beim Après-Ski und Karneval. Dieses Jahr kommt Wackel immerhin auf 20, was zwei bis fünf Shows je Monat entspricht. „Ich gebe das Jahr noch nicht auf“, sagt er – auch wenn gerade viele Oktoberfest-Ableger in Deutschland gecancelt würden. Der Sänger tritt derweil auf, um im Gespräch zu bleiben, um Kontakt zu halten. Sein neues Credo lautet: „Lieber was Kleines mitnehmen, als nichts haben.“

Der mit der Entenmaske

Einer, der die Schlagerszene auch genau beobachtet, ist Thomas Schenkel, 36. Er ist Geschäftsführer der Veranstaltungsreihe Mallorcapartys Deutschland und Chef einer Buchungsagentur in dem Örtchen Kuppenheim, Nähe Baden-Baden. In seinem Büro hängen Auszeichnungen des Bundesverbands der Musikindustrie, unter anderem für mehr als 200 000 verkaufte Einheiten des „Saufen“-Songs von Ingo ohne Flamingo; dessen Kennzeichen: die Entenmaske, durch die er kaum etwas sieht. Schenkel sagt: „Die Künstler vermissen Mallorca sehr. Wir haben gehofft, dass da ein bisschen mehr geht.“ Ein Großteil der 15 Sänger, die er betreut, tritt im „Megapark“ auf. Der leidet stark unter den Corona-Auflagen: Für wenige Hundert Gäste lohnt es sich nicht aufzumachen. „Eigentlich ist es dort gerade voll.“

Im Juli vergangenen Jahres haben hunderte Urlauber aus Deutschland am Ballermann auf Mallorca Party gemacht haben, ohne sich um die damaligen in Spanien geltenden Corona-Regeln zu scheren. Als Reaktion darauf wurden wieder strengere Regeln eingeführt. | Bild: dpa

Als 2020 nach der ersten Corona-Welle im Juni wieder Urlauber auf die Insel kamen, stand Peter Wackel auf der Schinkenstraße und verteilte 50 Rosen. Einen Monat später zeigte ein Video, wie auf der Bierstraße besonders Deutsche Corona-Regeln missachteten. Wenig später waren die Lokale wieder dicht. Das soll sich nicht wiederholen, meint auch Peter Wackel, der nach seinem ersten Auftritt ein paar weitere Male im Bierkönig gebucht ist. Mit einem Fan hat der Entertainer vor dem Neustart ein Foto gemacht. Der hielt ein Schild in der Hand: „658 Tage – Das Leben macht wieder Sinn.“