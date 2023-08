Der Einlass, der für 15 Uhr angekündigt war, hatte sich etwas verzögert. Doch das Festgelände füllte sich schnell beim Seenachtfest am 12. August 2023. Die Fahnenschwinger der Niederburg hatten schon auf dem Konzilvorplatz viele Zuschauer, und die Seestraße ist und bleibt eine beliebte Familienmeile, denn hier gibt es viele Mitmachangebote und jede Menge Musik.

Die feste Konstante im Seenachtfest-Programm: Der Musikverein Allmannsdorf konzertiert am Glärnisch-Rondell. | Bild: Aurelia Scherrer

Mitmachen ist in der Seestraße angesagt

Der Mitmachzirkus steht bei allen Generationen hoch im Kurs. Ob Hula-Hoop, Diabolo oder Balancieren – das musste einfach getestet werden. Die elfjährige Danielle – sie lebt in Kanada und besucht gerade ihre Großeltern – ist mit größtem Vergnügen dabei und will noch lange nicht zur nächsten Station.

Die elfjährige Danielle übt sich als Artistin in der Seestraße. | Bild: Aurelia Scherrer

Stolz sind die Eltern der sechsjährigen Greta, die sich als Fakir übt und mutig über ein Nagelbrett und über Glasscherben läuft – barfuß! „Angst hatte ich keine. Das Glas ist doch aus Plastik“, meint das Mädchen. Die Eltern klären sie auf, dass es doch echte Glasscherben waren. „Das war echt?“ Greta staunt und ist noch ein klein wenig stolzer auf ihre Leistung.

Die sechsjährige Greta ist ganz stolz: Sie läuft über Glasscherben, | Bild: Aurelia Scherrer

Vor der Puppenbühne sind Scharen von Kinder versammelt. Viele Erwachsene dagegen haben sich rasch einen Platz in der ersten Reihe besorgt, und zwar am Wasser. Der Grund: die Wasserski-Show, die sie keinesfalls verpassen wollen.

Die Mädchen und Jungen sind in der Seestraße ganz konzentriert, denn es wird das Puppentheaterstück „Mascha und der Bär“ aufgeführt. | Bild: Aurelia Scherrer

Jetzt kommen immer mehr Besucher

„Das Festgelände hat sich früher gefüllt als in den Vorjahren“, sagt Elke Cosmo, Pressesprecherin der KLE Seenachtfest GmbH, im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Wie viele Menschen schon da sind, kann sie nicht sagen, denn in den frühen Abendstunden herrscht immer der größte Besucherandrang. Keiner will das große Feuerwerk, das um 22.15 Uhr beginnt, verpassen.