Der Mängelmelder

Wer irgendwo in Konstanz etwas entdeckt, das nicht in Ordnung ist, kann der Stadt auf digitalem Weg eine Nachricht zukommen lassen. Innerhalb von 24 Stunden will die Stadt darauf reagieren und die Mängel beseitigen. Derzeit sind 1279 Meldungen vorhanden, einige davon bereits bearbeitet. Under anderem melden Bürger zugewachsene Verkehrsschilder, defekte Ampel-Leuchten, überfüllte Mülleimer oder ganz aktuell Scherben rund um die Tischtennisplatte im Hörlepark. Hier geht‘s zum Mängelmelder: www.konstanz-mitgestalten.de . Es gibt ihn auch als App für das Smartphone.