Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag am Petershauser Bahnhof. Gegen 14 Uhr griffen demnach drei Männer einen 26-Jährigen unvermittelt an, indem sie ihn in den Schwitzkasten nahmen und anschließend in den Nacken traten. Der junge Mann erlitt dabei leichte Verletzungen.

Tatort einer Körperverletzung: Der Bahnhof in Petershausen. | Bild: Marcel Jud

Zur Personenbeschreibung der Männer ist der Polizei lediglich bekannt, dass es sich um „tätowierte Bodybuilder“ – zwei mit schwarzem und einer mit grünem Jogginganzug bekleidet – gehandelt haben soll. Wer die Auseinandersetzung im Bereich des Bahnhofs beobachtet hat, sollte sich mit dem Polizeirevier Konstanz (Tel.: 07531/9950) in Verbindung zu setzen.