von Yvonne Würth

Beide Rastplätze Eggingens haben neue Grillstellen aus privater Hand erhalten, nachdem sie den Winter über zerstört worden waren. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hatte sich Ratsmitglied und Fliesenlegermeister Markus Baumann bereit erklärt, den Rastplatz an der alten Bundesstraße in Richtung Eberfingen mit einer neuen Grillstelle zu versehen, sofern der Bauhof die alte abbaut. „Wenn die Gemeinde die Grillstelle abbaut, werde ich mit meinen Jungs an einem Samstag kostenlos eine neue aufbauen“, erklärte Baumann am Dienstag.

Eggingen Die verspätete Information über einen Covid-19-Fall im Kindergarten Eggingen verärgert die Eltern Das könnte Sie auch interessieren

Dieses Angebot wurde sehr freudig begrüßt von Bürgermeister Karlheinz Gantert. Dass der Sportverein Eggingen bereits hierfür eine Arbeitsaktion plant, wurde ebenso erfreut angenommen. Der Vorsitzende Manuel Streuff bot am Mittwoch nach der Sitzung an, dass der Sportverein Eggingen diese Grillstellen neu gestaltet. Restmaterial vom Bau des Kunstrasenplatzes war genügend für eine Grillstelle vorhanden. „Wir würden die Situation gerne für die Allgemeinheit verbessern und vielleicht ein größeres Bewusstsein oder eine Wertschätzung dafür schaffen, damit solche Randale hoffentlich nicht mehr stattfinden“, erläuterte Manuel Streuff.

Wie viele Spaziergänger den Winter über bemerkt haben, sind die Grillstellen der beiden Egginger Rastplätze zerstört worden, hier die im Buchenloh. | Bild: Yvonne Würth

Bürgermeister Karlheinz Gantert freute sich, dass der Sportverein die Neugestaltung der Grillstelle auf dem Buchenloh und die Firma Fliesen-Baumann die Neugestaltung der Grillstelle an der alten B 314 in Richtung Eberfingen übernimmt. Robert Gantert, zugleich beim Sportverein und Bauhof Eggingen, hatte coronakonform den Arbeitseinsatz am Samstag mit Christian Morath durchgeführt. Das Vereinskürzel „SVE“ ziert nun sichtbar die neue Grillstelle.