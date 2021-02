Wutöschingen vor 45 Minuten

Wutöschingen: Verkehrsunfall mit 7000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision mit Sachschaden kam es am Dienstag an der Einfahrt L 163a/B 314. An den beteiligten Autos entstand ein Schaden von 4000 Euro beziehungsweise 3000 Euro.