von Yvonne Würth

Mit ihrem eigenen Radiosender haben die Country- and Line-Dance-Friends Hochrhein mit Sitz in Wutöschingen nun eine Möglichkeit gefunden, während der Zeit des öffentlichen Tanzverbots gut durch die Corona-Pandemie zu kommen.

Vorsitzender Herbert Wanka aus Lauchringen hat nach der Idee der befreundeten YBurg-Line-Dancers aus Wattwil im schweizerischen Toggenburg das Programm für einen eigenen Online-Radiosender erstellt (www.laut.fm/country-hochrhein). Bereits vor der Corona-Pandemie hatte er zusammen mit der musikalischen Leiterin und dem erstem Ehrenmitglied Gudrun Schendel als „weltweit einzigartige Erfindung“ die eigene Juke-Box für das Vereinsheim Wutöschingen neben dem Gasthaus Ochsen erstellt. Die Juke-Box umfasst über 100 Tänze. Diese können nicht nur angehört werden. „Fast zu jedem Tanz gibt es ein eigenes Video“, erläutert der Vorsitzende beim Pressetermin im derzeit verwaisten Vereinsheim. Mit Hilfe der Choreographien, aufgeteilt in die verschiedenen Kursniveaus vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, können die Tänzer sich selbst weiterbilden.

In den Online-Radiosender hat er ungezählte Stunden Arbeit investiert. Nach einer Woche Einrichtung, Testlauf, Zusammenstellung von Programmen, dem Verlesen passender Musik und der Gestaltung eines Logos war es soweit. Bereits seit dem ersten Mai hat nun jeder die Möglichkeit, rund um die Uhr die Musik aus den Kursen, erweitert mit Country-Songs aus den Bereichen Classic bis New Country, anzuhören und zuhause mitzutanzen. Gestartet wurde mit 270 Titeln. Tipps und Wünsche können gerne mit aufgenommen werden. Der Anbieter „laut fm“ aus Konstanz finanziert das Online-Radio über die eingespielte Werbung, für den Verein und die Hörer entstehen keine Kosten.

Die Anmoderation der einzelnen Titel wurde vom Vorsitzenden Herbert Wanka und der musikalischen Leiterin Gudrun Schendel im mp3-Format aufgenommen: „Das ist unglaublich aufwändig, aber es macht den Leuten viel Spaß“, erläutert der Vorsitzende.

Täglich wechselt das zweistündige Kurs- und Trainingsprogramm zum Zuhören, Mittanzen und Mitsingen für die verschiedenen Kategorien. Am Freitag sind es sogar vier Stunden für den Fortgeschrittenenkurs. Das Training beginnt an den Wochentagen um 19 Uhr, außerdem gibt es für die beiden Seniorenkurse mittwochs ab neun Uhr die Möglichkeit zum Training zuhause. Samstags ab 15 Uhr werden alle Tänze in alphabetischer Reihenfolge abgespielt, insgesamt fast sieben Stunden Programm. Auch das beliebte „Black Coffee“-Training kommt zum Zug und findet sonntags ab 13 Uhr statt. „Wichtig für unsere Beginner: In jedem Programm außer freitags kommt auch ihr auf eure Kosten“, freut sich der Vorsitzende Herbert Wanka.