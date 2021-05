von Yvonne Würth

Wo gibt es in Eggingen Biotope, was sind ihre Besonderheiten und wer kümmert sich um deren Pflege? Seit 1985 ist in Eggingen die Natur- und Umweltschutz AG in diesem Bereich aktiv.

Die Biotope: Bürgermeister Karlheinz Gantert listete bei einer früheren Ansprache 150 Biotope und schützenswerte Naturdenkmäler auf der Egginger Gemarkung auf. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde beim Thema Umweltschutz ist seit der Gründung der Natur- und Umweltschutz AG eng, die Zuwendungen des Landes für den Natur- und Umweltschutz gehen mit einer großen Verantwortung einher, erläutert der Vorsitzende Martin Junginger.

Die Gruppe Gegründet wurde die Egginger Natur- und Umweltschutz AG 1985. Anlass waren die Renaturierungsmaßnahmen, die für die damals neu gebaute Bundesstraße umgesetzt wurden. Als Ausgleichsfläche für die verlegte B 314 diente der Trockenrasen, auf dem Herbstastern, Enzian und Silberdisteln gedeihen, die ohne den jährlichen Freischnitt verbuschen würden. Es bestanden und bestehen Pflegeverträge mit dem Landwirtschaftsamt für die Trockenrasenbiotope entlang der B 314, an der alten Bundesstraße am Krähenbühl sowie am Haselberg und Küchenschellenstandort. Exkursionen werden gerne zusammen mit dem Schwarzwaldverein Stühlingen unternommen, Martin Junginger leitet dort die Abteilung Naturschutz. Die Natur- und Umweltschutz AG freut sich jederzeit über junge Familien und weitere neue Mitglieder, die sich ebenfalls der Pflege einheimischer Biotope verschrieben haben und damit eine vielfältige Landschaft für die Nachkommen sichern wollen. Ansprechpartner sind der Vorsitzende Martin Junginger, Telefon 07746/24 30, oder per E-Mail (junginger@live.de) sowie Conny Pulito, Telefon 07746/26 15.

DasGrottenloch: Am Beispiel-Biotop Grottenloch benennt Jungingers seine Erfahrungen: „Unser Ziel ist, eine ausgewogene Tier- und Pflanzenwelt zu erhalten und schaffen, was uns leider dank des Bibers nicht gelingt, denn er hat die allgemeine Vorherrschaft. Er staut einen Teil so an, dass der andere Teil so trocken ist, dass der Eisvogel weniger Wasserflächen als gewünscht vorfindet.“

Konflikt: Während die Egginger Natur- und Umweltschutz AG das Biotop Grottenloch in seinem ursprünglichen Zustand erhalten möchte, passt der Biber das Gewässer seinen Bedürfnissen an und fühlt sich bereits seit Jahren hier wohl. Im Bild ist ein angenagter Stamm mit Bissspuren des Bibers zu erkennen. | Bild: Yvonne Würth

Und weiter: „Das Biotop Grottenloch beherbergt Ringelnattern, Wasservögel, Graureiher, Eisvögel, diverse Enten und kleine Sumpfvögel, Singvögel, die im dichten Schilf und Gestrüpp brüten. Der Biber hat das Gelände nachhaltig verändert, dass die Artendiversität so verändert wurde, dass es uns wehen Herzens nicht gelingt, das Biotop in seinem ursprünglichen Zustand zu erhalten.“

Engagement: Der Vorsitzende Martin Junginger (rechts) bei einem der Arbeitseinsätze der Egginger Natur- und Umweltschutz AG. Links ist Andreas Würtenberger zu sehen. | Bild: Yvonne Würth

Die alten Bäume erhielten Drahthosen, um sie vor dem Biber zu schützen, dennoch fällt er Bäume und zieht sie ins Wasser. „Algenwuchs und Verlandung nehmen leider zu, die Artenvielfalt braucht offene Flächen mit viel Licht und beschattete Areale. Die Karpfen brauchen zum Ablaichen warmes Wasser, andere Fische brauchen kaltes Wasser.“

Küchenschellen, Krähenbühl und Kröten: Zu den weiteren Biotopen Eggingens gehört der Küchenschellenstandort an den Stockäckern in Richtung Mauchen. „Im Trockenrasenbiotop blühen nicht nur Küchenschellen im Frühjahr, sondern gemäß der Sukzession auch andere Arten, wie Graslilien und Orchideen bis im Herbst“, erläutert der Vorsitzende Martin Junginger. „Dort gibt es ganzjährig einen wunderschönen Blütenteppich im Trockenrasen, angefangen mit den Küchenschellen, bis im Herbst Silberdisteln und Lungen-Enzian den Abschluss bilden.

Mit den Arbeitseinsätzen rund um den Krötenzaun sichern sich die Familien in den oberen Bergäckern Eggingen wertvolle Schneckenfresser für die Gärten. Die Natur- und Umweltschutz AG Eggingen hat sich der Pflege einheimischer Biotope verschrieben, um eine vielfältige Landschaft für die Nachkommen zu sichern. Im Bild ist Michael Schmidt, der zusammen mit Tochter Laura die Kröten einsammelt, um sie sicher über die Straße zu bringen. | Bild: Privat/Alessandra Schmidt

Im Krähenbühl in der Nähe der alten Bundesstraße nach Eberfingen wird ein Trockenrasenbiotop einmal im Jahr von Schafen abgefressen oder gemäht. Das Mähgut muss dann abgefahren werden, um eine Überdüngung zu vermeiden. „Hier wachsen Karthäusernelken, im Juni blühen Orchideen und Knabenkräuter.“ Die zu pflegenden und zu bewirtschaftenden Biotope, die die Egginger Natur- und Umweltschutz AG im Auftrag der Gemeinde bewirtschaftet, verlangen einige Arbeitsstunden von den Mitgliedern.

