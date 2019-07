von sk

Nach dem schweren Unfall auf der B 314 zwischen Wutöschingen und Eggingen, bei dem am Mittwoch drei Menschen schwer verletzt wurden, sucht die Polizei jetzt Fahrer und mögliche Mitfahrer des Autos, das ein 18-jähriger Toyotafahrer im Überholverbot überholt hat. Der Toyota stieß frontal mit einem Skoda zusammen. Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, war der Fahrer oder die Fahrerin des überholten Wagens nicht unter den Zeugen, die an der Unfallstelle festgestellt wurden. Wer in dem überholten Auto saß, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07751/8963-0 zu melden. Die Schadenshöhe liegt bei rund 20 000 Euro. Ein Hund, der in dem Skoda mitfuhr, wurde bei dem Zusammenprall getötet. An den Autos entstand Totalschaden. Die Bundesstraße war stundenlang gesperrt.