von sk

Gegen 22:30 Uhr hatte der Mann am Steuer seines Smarts gesundheitliche Probleme verspürt und anhalten wollen. Laut Polizeiangaben hat er die Kontrolle über den Pkw verloren, überfuhr eine Verkehrsinsel und streifte eine Schranke. Der Beifahrer zog dann geistesgegenwärtig die Handbremse, sodass der Wagen zum Stillstand kam. Verletzt wurde niemand, so die Polizei, der Fahrer sei aber zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Smart musste abgeschleppt werden; den Blechschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.