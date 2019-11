Wie die Polizei weiter angibt, hatte eine 78-Toyota-Fahrerin gegen 13:45 Uhr auf der Links-Abbiegespur in Richtung L 163a/Silberwiese vor der roten Ampel gewartet. Als der Zug den Bahnübergang passiert hatte und die Ampel auf Grün sprang, bog die Frau nach links ab. Sie achtete dabei nicht auf einen entgegenkommenden Mercedes-Benz. Dessen 23-jährige Fahrerin konnte trotz Vollbremsung eine Kollision nicht vermeiden. Nach dem Aufprall im Heck geriet der Toyota ins Schleudern, drehte sich und kam auf einer Verkehrsinsel zum Stillstand. Die Toyota-Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Waldshut eingeliefert. Dorthin wurde vorsorglich auch die Mercedes-Fahrerin zur Untersuchung gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Den Schaden am Toyota schätzt die Polizei auf 2500 Euro, jenen am Mercedes auf 25.000 Euro.