Eggingen – Ziel der Gemeindereform der frühen 70er Jahre in Baden-Württemberg war die Schaffung von großen, starken Gemeinden, die von Fachkräften verwaltet werden und der Bevölkerung möglichst hohe Leistungen bringen können. Die Entstehung der Gemeinde Eggingen erfolgte am 1. Dezember 1971,

Eggingen wurde als „Erchinga“ im Jahr 884 erstmals urkundlich erwähnt, besteht gemäß Funden von Keltengräbern unterhalb der ehemaligen Burg bereits schon vor der Römerzeit. „Es wurde im Laufe der Zeit allen Verantwortlichen in Untereggingen und Obereggingen klar, dass eine Selbstständigkeit der beiden verhältnismäßig kleinen Gemeinden auf Dauer nicht zu erhalten sei“, schreiben Siegfried Hasenfratz und Hans-Wolf Kaczmarczyk in der ersten Ausgabe der Chronik von Eggingen 1973. Die Fusionsprämie für den freiwilligen Zusammenschluss betrug 500.000 DM.

Nachdem der ehemalige Bundestagsabgeordnete Anton Hilbert aus Untereggingen vom Landratsamt Waldshut eine Berechnung der Mehrzuweisungen und Unterlagen über die im Kreis Waldshut erfolgten Gemeindezusammenschlüsse im Mai 1971 angefordert hatte, ergriff der CDU-Ortsverband Eggingen am 19. Juni 1971 die Initiative und lud Bürgermeister und Gemeinderäte von Ober- und Untereggingen sowie Pfarrer Allgaier und Anton Hilbert zu einer gemeinsamen Besprechung ein über die Folgen, die sich aus dem Gesetz zur Gemeindereform für beide Dörfer ergeben. Vorsitzender Hans-Wolf Kaczmarczyk leitete jene denkwürdige Sitzung, in der frei und offen über alle Probleme gesprochen wurde und die zweifelsohne den Durchbruch zu einem gemeinsamen Tun und Handeln brachte. Missverständnisse konnten ausgeräumt werden, und es ergab sich für die Beteiligten überraschend, dass keine wichtigen Gründe einem Zusammenschluss entgegenstehen. Es wurde sogar eine überaus große Übereinstimmung festgestellt. Die Anwesenden waren sich sofort darüber einig, dass es keine Eingemeindung vom kleineren Obereggingen nach Untereggingen geben solle, sondern dass man beide Gemeinden auflösen und dann eine neue Gemeinde bilden wolle. Der erste Gemeinderat sollte mit sechs Sitzen (Untereggingen) und vier Sitzen (Obereggingen) gebildet werden. Da bei wichtigen Entscheidungen eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist, könne so das etwa 330 Einwohner zählende Obereggingen von Untereggingen mit rund 850 Einwohnern nicht überstimmt werden. Die Bürgeranhörungen im Anschluss brachten in Untereggingen eine Mehrheit von 95 Prozent und in Obereggingen von 67,5 Prozent der Abstimmenden für diese Lösung.