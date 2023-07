Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Berlin hat die Privatbrauerei Waldhaus mit dem Bundesehrenpreis ausgezeichnet. „Das ist für uns Brauer wie ein Ritterschlag“, wird Dieter Schmid, Geschäftsführer der Privatbrauerei Waldhaus, in einer Pressemitteilung zitiert. Ausgezeichnet wurden zwölf der 1492 deutschen Brauereien. Schmid freue sich über einen „schönen Erfolg für Waldhaus“. Es sei ein weiterer Beleg, „dass die Bierspezialitäten aus Waldhaus zur Spitzenklasse in Deutschland gehören“. Die Privatbrauerei hat den Bundesehrenpreis zum fünften Mal erhalten.

„Die Bundesehrenpreisträger verstehen es vorbildlich, natürliche Rohstoffe nach traditionellen Brauverfahren und modernster Brautechnik zu Produkten höchster Qualität zu verarbeiten. Sie stehen für Tradition, Innovation und Geschmacksvielfalt“, lobte DLG-Präsident Hubertus Paetow laut der Mitteilung der Brauerei das nachhaltige Qualitätsstreben. Bundesminister und Bierbotschafter Cem Özdemir überreichte mit dem DLG-Präsidenten die Urkunde und Medaille.

Der Preis: Der Bundesehrenpreis ist die höchste Auszeichnung der deutschen Brauwirtschaft. Mit ihren strengen Prüfkriterien, Laboranalysen und einer Jury aus sensorisch geschulten Prüfern gehört die DLG-Qualitätsprüfung für Bier zu den wissenschaftlich anspruchsvollsten und objektivsten. 130 Brauereien mit mehr als 700 Bieren wurden geprüft. Die besten zwölf erhielten den Preis.