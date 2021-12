von sk

Nachdem die traditionelle Nikolausfeier in diesem Jahr ausgefallen ist, hat sich der Verein Eintracht Bannholzer Berg mit seiner Nikolaus-Rallye in diesem Jahr etwas Besonderes einfallen lassen, um den Familien und vor allem den Kindern eine vorweihnachtliche Freude zu machen. Dies schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Die Familien durften sich laut der Mitteilung am Sonntagnachmittag bei schönem Winterwanderwetter an einem Startpunkt auf den Weg in den Wald machen, wo an einigen Stationen gemeinsam von Groß und Klein Aufgaben zu bewältigen waren. Dabei kam auch der Spaß nicht zu kurz.

Nach dem Lösen verschiedener Aufgaben, wie zum Beispiel Zielwerfen mit Tannenzapfen oder dem Weitspringen im Schnee, wartete der Nikolaus zusammen mit seinem Helfer Knecht Ruprecht auf die Kinder. Die Beiden haben sich über die Gedichte und Lieder gefreut, die ihnen von den Kindern und zum Teil auch von den Eltern vorgetragen wurden. Als Dank dafür haben alle Kinder vom Nikolaus eine kleine Überraschung erhalten.

Nach einer Stärkung mit Kinderpunsch und Zopf ging es zur letzten Station, wo sich die Teilnehmer auf einer Wiese im frisch gefallenen Schnee als „Schneeengel“ verewigten. Ein Riesenspaß war das bei 40 Zentimetern Neuschnee, schreibt der Verein. Die letzten Familien haben sich mit Taschenlampen und Stirnlampen über den mit beleuchtetem Weihnachtsschmuck markierten Weg auf den Heimweg nach Remetschwiel gemacht.