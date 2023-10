Weilheim – In der Kita Nöggenschwiel gibt es ein neues Konzept. Die Kita nimmt am Schulfruchtprogramm der EU teil. Durch dieses Programm erhalten Kinder in Grundschulen und Kitas regelmäßig Obst, Gemüse und/oder Milchprodukte von regionalen Lieferanten. Ziel ist es, dass die Kinder auf den Geschmack gesunder Lebensmittel kommen und ganz nebenbei schon in jungen Jahren lernen, diese in den Essalltag zu integrieren.

Um am Programm teilzunehmen, braucht es Sponsoren vor Ort, die das gesunde Essen mitfinanzieren. Matthias Ebner von der Firma Sanitärtechnik, Wärmetechnik und Baublechnerei Ebner und Jakob Ebi von der Schreinerei Holzwerkstatt Ebi, beide Firmen stammen aus Nöggenschwiel, finanzieren das Projekt der Kita. Lieferant ist das Lädele Nöggenschwiel, dort kaufen die Kinder gemeinsam mit ihren Erzieherinnen das gesunde Essen ein. Danach wird alles gemeinschaftlich zubereitet und alle haben zum Abschluss ein gesundes und ausgewogenes Vesper.

Diese Aktion bringt nicht nur gesundes Essen auf den Teller, sondern fördert auch die Zusammengehörigkeit und den Spaß am gemeinsamen Zubereiten und Essen. Eine sinnvolle Aktion, die ohne die großzügige Finanzierung der beiden Firmen nicht möglich wäre. Bürgermeister Jan Albicker dankte den Spendern und informierte sich in der Kita über den Verlauf dieser neuen Aktion.