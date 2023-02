In Remetschwiel ging es über die Fasnachtstage hoch her. Am Freitag veranstalteten die Butterhexen einen Familiennachmittag mit einer Dorfrallye. Besonders die Kinder hatten beim Sack hüpfen, Brezel essen, Bobby-Car-Rennen, Erbsen schlagen und Stelzen laufen große Freude.

Außerdem haben die Butterhexen ihrer Oberhexe Barbara Böhler als kleines Dankeschön für die tolle Organisation einen Narrenbaum gestellt. Diesen präsentieren die Butterhexen stolz.

Außerdem haben die Butterhexen ihrer Oberhexe Barbara Böhler als kleines Dankeschön für die tolle Organisation einen Narrenbaum gestellt.

Fasnachtsmontag

Hochrhein/Südschwarzwald Große Umzüge, närrische Späße und feurige Auftritte: So spektakulär war der Fasnachtsmontag Das könnte Sie auch interessieren

Fasnachtssonntag

Hochrhein/Südschwarzwald So fröhlich feiern die Narren am Fasnachtssonntag Das könnte Sie auch interessieren

Fasnachtssamstag

Waldshut-Tiengen Narrengericht, Umzug und große Party – Sehen Sie das exklusive Video vom Fasnachtssamstag Das könnte Sie auch interessieren

Schmutziger Dunnschtig oder dritter Faissen:

Erfahren Sie in unserem Newsticker, wo überall Fasnacht gefeiert wird, was in den Städten und Gemeinden am Hochrhein und im Südschwarzwald los war und sehen Sie im Video selbst, wie viel Spaß die Narren hatten.

Hochrhein/Südschwarzwald Im Video: So bunt und laut und schön ist der Schmutzige Donnerstag Das könnte Sie auch interessieren